Safe Life entre sur le marché français avec l'acquisition stratégique de D-Sécurité Groupe

STOCKHOLM, 23 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Safe Life, l'un des principaux fournisseurs de solutions de sauvetage avec des opérations à travers l'Europe et l'Amérique du Nord, annonce l'acquisition de D-Sécurité Groupe (D-Sécurité), l'un des principaux fournisseurs français de DEA et d'équipements médicaux. Cette acquisition marque une étape importante pour Safe Life, puisqu'il s'agit de sa dixième acquisition de l'année et qu'elle consolide sa position de leader sur le marché des technologies de sauvetage.

L'ajout de D-Sécurité élargit la portée de Safe Life en France, l'un des marchés les plus importants et les plus stratégiques d'Europe. Avec 17 ans d'expérience, D-Sécurité s'est forgé une solide réputation dans la vente et la distribution de DEA, ainsi que d'équipements médicaux connexes.

« Nous sommes ravis d'accueillir D-Sécurité au sein de la famille Safe Life », déclare Jimmy Eriksson, PDG de Safe Life. « Cette acquisition est une étape clé dans notre mission qui consiste à apporter des solutions de sauvetage au plus grand nombre. Non seulement D-Sécurité apporte une grande expertise et une équipe impressionnante, mais sa présence établie en France nous donne une base solide pour nous développer sur ce marché important ».

D-Sécurité continuera à opérer sous son nom bien connu tout en bénéficiant des ressources étendues de Safe Life, de son réseau mondial et de sa gamme de produits innovants. La combinaison de l'expertise locale de D-Sécurité et du réseau établi de distributeurs de Safe Life garantit que les clients continueront à recevoir les produits et services de haute qualité qu'ils attendent, ainsi que des offres nouvelles et améliorées.

Mickaël Amann, fondateur et président de D-Sécurité, déclare : « L'adhésion à Safe Life marque un nouveau chapitre pour D-Sécurité. Cette collaboration nous permettra d'accélérer notre croissance et de proposer nos solutions de sauvetage à un public encore plus large. Ensemble, nous sommes plus forts et mieux équipés pour faire la différence ».

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance ambitieuse de Safe Life, et l'entrée en France était une priorité pour le groupe. Safe Life continuera à explorer les opportunités de renforcer sa position en France.

La demande de DEA et d'autres dispositifs de sauvetage étant en augmentation, l'expansion de Safe Life lui permet de mieux répondre aux besoins des communautés et des organisations dans le monde entier. En combinant les forces des deux entreprises, ce partenariat représente un engagement commun à améliorer l'accès aux technologies qui sauvent des vies.

À propos de Safe Life

Fondée en 2019, Safe Life est un groupe d'entreprises qui se concentre sur la fourniture d'équipements de sauvetage et de formations associées. Safe Life a acquis de nombreuses entreprises en Europe et en Amérique du Nord depuis sa création.

A propos de D-Sécurité Groupe

Fondé en 2007, DSG est un acteur clé de la sécurité et de la santé en France, reconnu pour son expertise et son engagement. D-Sécurité Groupe offre des solutions globales pour protéger et sauver des vies : équipement médical, défibrillateurs, systèmes de prévention des incendies et formation spécialisée en matière de sécurité.

