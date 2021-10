Saildrone clôt un cycle de financement de série C de 100 millions de dollars pour faire progresser les produits de connaissance des océans

ALAMEDA, Californie, 19 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Saildrone, leader du marché émergent des données océaniques, de la cartographie océanique et des solutions de connaissance maritime, a annoncé aujourd'hui la clôture de son cycle de financement de série C de 100 millions de dollars, ce qui porte son financement total à 190 millions de dollars.

Mené par BOND, ce cycle de financement comprend de nouveaux investisseurs XN, Standard Investments, Emerson Collective et Crowley Maritime Corporation, ainsi que d'anciens investisseurs, Capricorn's Technology Impact Fund, Lux Capital, Social Capital et Tribe Capital. Le nouveau financement sera utilisé pour développer les équipes de Saildrone chargées de l'analyse des informations sur les données et pour étendre les fonctions de mise sur le marché afin de répondre à la demande en forte croissance de la connaissance du domaine océanique.

Les produits de Saildrone sont basés sur des données collectées à partir d'une flotte de véhicules de surface sans équipage (USV), alimentés principalement par les énergies renouvelables : l'énergie éolienne et l'énergie solaire. Les USV de Saildrone sont les véhicules autonomes les plus fiables de la planète. Ils ont parcouru plus de 500 000 miles nautiques et ont passé plus de 15 000 jours en mer dans certaines des conditions les plus difficiles de la planète. De la lisière de glace dans le Haut-Arctique à l'océan Austral inhospitalier, les USV de Saildrone ont prouvé leur endurance exceptionnelle et leur capacité à collecter des données riches et de haute précision. Pas plus tard que la semaine dernière, un USV Saildrone a navigué jusqu'au cœur de l'ouragan Sam, une première mondiale, prenant des mesures scientifiques et des vidéos HD qui vont transformer notre compréhension de la prévision des ouragans.

Saildrone ne se contente pas de collecter des données scientifiques pour l'intelligence climatique et la cartographie bathymétrique haute résolution des fonds marins, il utilise également un apprentissage automatique propriétaire pour fournir une connaissance du domaine marin (MDA/ISR) pour des applications de maintien de l'ordre et de sécurité intérieure telles que la police de la pêche INN, les opérations de lutte contre les stupéfiants et la protection des sanctuaires marins.

« Nous sommes ravis de nous associer à Saildrone pour construire l'avenir de la connaissance du domaine maritime, en nous appuyant sur leur différenciation technologique unique et sur l'historique de leurs missions pour servir les clients de diverses industries », a déclaré Noah Knauf, associé général chez BOND, qui rejoindra le conseil d'administration de la société.

Société à capitaux américains fondée en 2012, Saildrone a pour mission d'explorer, de cartographier et de surveiller durablement l'océan pour comprendre, protéger et préserver notre monde. Principalement alimentés par l'énergie éolienne et solaire renouvelable, les USV Saildrone ont une empreinte carbone minimale et sont équipés de capteurs avancés et de la technologie d'AA/IA intégrée pour fournir des informations essentielles depuis n'importe quel océan, à n'importe quel moment de l'année.

« Nous sommes honorés que l'équipe de BOND et nos nouveaux investisseurs se joignent à notre voyage », a déclaré Richard Jenkins, fondateur et PDG de Saildrone. « La combinaison de la technologie océanique autonome la plus éprouvée avec le partenariat de certains des bailleurs de capital à risque les plus expérimentés au monde consolide notre leadership dans le secteur et permet notre trajectoire de croissance rapide pour répondre aux besoins de nos clients. »

