Sally Wangová, výkonná poradkyně pro duševní vlastnictví ve společnosti Midea Group, se umístila mezi 15 nejlepšími firemními poradci v oblasti duševního vlastnictví v Číně pro rok 2022 podle ALB

Sally Wangová má na starosti ochranné známky, autorská práva a domény skupiny Midea, včetně licencování ochranných známek, autorizace a řízení rizik v oblasti elektronického obchodu, zahraniční distribuce a OEM, jakož i globální registraci ochranných známek a správu portfolia. V posledních letech se společnost Midea Group účastnila mnoha seminářů a programů týkajících se duševního vlastnictví, aby podpořila mezinárodní image Číny v oblasti posilování ochrany duševního vlastnictví.

Skupina Midea se zavázala budovat inovační schopnosti orientované na budoucnost a výhody v oblasti škálování výzkumu a vývoje s globální sítí výzkumu a vývoje, aby zlepšila uspořádání na tomto poli a inovační mechanismy. Inovace jsou jednou z našich základních hodnot, a proto Midea Group v roce 2021 investovala 3,5 % svého zisku do výzkumu. Dnes Midea Group Co., Ltd. spolupracuje s více než 16 000 zaměstnanci výzkumu a vývoje a více než 300 předními akademickými pracovníky a vedoucími odborníky po celém světě, přičemž vlastní více než 100 000 patentových přihlášek. Podle žebříčku The IFI Claims 2021 Global 250 Patent Holders podala společnost Midea Group také více než 58.494 patentů po celém světě, což z ní v roce 2021 činí třetího největšího držitele patentů na světě.

O společnosti Midea Group Co., Ltd.

Skupina Midea s vizí „přinášet skvělé inovace do života" se již 54 let od svého založení drží filozofie vytvářet lepší život pomocí technologií. Dnes se společnost Midea vyvinula ve vědecko-technický konglomerát, který se specializuje na oblast inteligentních domácností, průmyslových technologií, technologií pro budovy, robotiky a automatizace a digitálních inovací. Za posledních pět let bylo do výzkumu a vývoje investováno téměř 45 miliard jüanů, přičemž na světě existuje 35 center pro výzkum a vývoj a 35 hlavních výrobních základen. Naše produkty a služby využívá přibližně 500 milionů spotřebitelů ve více než 200 zemích a regionech.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1775489/2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1775488/1.jpg

