Sanpower bude do Európy dovážať prémiové čínske výrobky prostredníctvom obchodného domu House of Fraser

Nová celosvetová platforma manažmentu dodávateľského reťazca bola po prvýkrát prezentovaná na prvej globálnej dodávateľskej konferencii Sanpower v Nanjingu v Číne 10. apríla. Jej hlavnou úlohou je podnietiť prenikanie lokálnych prémiových značiek a produktov na nové trhy. Tento krok ide ruka v ruke s Iniciatívou pásu a cesty z pera čínskej vlády, ktorá má posilniť obchod a stimulovať hospodársky rast v Ázii aj mimo nej.

V rámci tohto programu bude nový dodávateľský reťazec Sanpower a riadiace centrum značky realizovať a spracovávať obchodné objednávky platformy House of Fraser, rozširovať a skvalitňovať internú výrobu a skracovať produkčný cyklus a dodacie lehoty.

Kong Jun, generálny riaditeľ novej obchodnej odvetvovej skupiny spoločnosti Sanpower, pri tejto príležitosti poznamenal: „Je to skvelá platforma, ktorá pomôže prémiovým čínskym výrobkom preniknúť do Veľkej Británie a ďalej do Európy. Čínska produkcia v ostatných rokoch prešla z extenzívnej výroby a spracovania do novej éry nezávislého dizajnu, vlastných značiek a inovácie. Sme veľmi radi, že budeme môcť využiť naše bohaté zdroje a skúsenosti z cezhraničného obchodu a priniesť to najlepšie z čínskeho maloobchodu na britský trh a obohatiť tak zákazníkov aj značku samotnú."

Hovorca britskej divízie globálneho vyhľadávania produktov obchodného domu House of Fraser tento krok komentoval nasledovne: „Tradičný obraz Číny sa mení. Stále viac vysokokvalitných čínskych výrobkov sa stáva populárnych u britských a európskych zákazníkov. Keď sa raz tieto produkty dostanú do obchodných kanálov platformy House of Fraser, majú otvorenú cestu do Európy a na širší globálny trh vďaka záruke kvality a dôveryhodnosti značky House of Fraser."

Sun Xiaoqing, predseda spoločnosti Jiangsu Hongkun Supply Chain Co. Ltd., jeden z účastníkov a sponzorov globálnej dodávateľskej konferencie Sanpower, povedal: „Každý chce využiť historickú príležitosť v podobe Iniciatívy pásu a cesty. Veľa čínskych výrobcov aktívne vyhľadáva možnosti cezhraničnej expanzie a mnohé výrobky pochádzajúce z Číny, sú na zahraničných trhoch skutočne konkurencieschopné.

O SPOLOČNOSTI SANPOWER GROUP

Sanpower Group Co., Ltd. je čínska medzinárodná holdingová spoločnosť so zameraním na rozvoj moderných služieb v ôsmich rôznych odvetviach: zdravotníctvo, obchodné domy, spotrebiteľské technológie, kultúra a zábava, finančné služby, výroba high-tech produktov, dátový manažment a správcovstvo nehnuteľností.

Na čele spoločnosti Sanpower Group stojí jej prezident Yuan Yafei, úspešný podnikateľ, ktorý ju založil v roku 1993. Skupina vlastní kontrolný balík akcií vo viac ako 100 dcérskych spoločnostiach a má 120 000 zamestnancov na celom svete, vrátane 40 000 pracovníkov inej ako čínskej národnosti.

Sanpower Group oslavuje v roku 2018 už 25. výročie od momentu, kedy ju v roku 1993 založil jej prezident, podnikateľ Yuan Yafei.

