Sanpower sprowadzi najlepsze chińskie marki do Europy przez sieć House of Fraser

Wprowadzona w życie na pierwszej globalnej konferencji dostawców Sanpower w Chinach dnia 10 kwietnia platforma zarządzania globalnym łańcuchem dostaw ma na celu wzmocnienie lokalnych marek i produktów oraz umożliwienie im ekspansji na nowe rynki. Inicjatywa wpisuje się w wizję Pasa i Drogi rządu chińskiego, której celem jest zintensyfikowanie handlu i stymulacja wzrostu ekonomicznego w Azji i nie tylko.

W ramach programu nowe centrum łańcucha dostaw i zarządzania markami Sanpower będzie odpowiedzialne za przyjmowanie i realizację zamówień składanych przez House of Fraser, a także za poszerzanie wachlarza dostępnych produktów oraz skracanie cyklów i czasów dostaw produktów.

– Jest to wspaniała platforma dla najlepszych chińskich produktów, która umożliwi sprowadzenie ich na rynki w Wielkiej Brytanii i dalej w Europie. W minionych latach produkcja w Chinach przeszła transformację. Nie przetwarzamy i nie produkujemy już na wielką skalę, ale teraz skupiamy się na niezależnym wzornictwie, tworzeniu własnych marek i innowacji. Z chęcią wykorzystamy naszą sieć zasobów oraz doświadczenie w handlu transgranicznym w celu wprowadzenia najlepszych aspektów chińskiej sprzedaży detalicznej na rynek brytyjski w sposób, który jest źródłem wartości dla klientów i marek – skomentował Kong Jun, dyrektor grupy nowych branż komercyjnych w Sanpower.

– Znaczenie etykiety Made in China zmienia się. Coraz większa liczba wysokiej jakości chińskich produktów zdobywa popularność wśród brytyjskich i europejskich klientów. Po wprowadzeniu tych produktów do kanałów sprzedaży House of Fraser będą one dostępne w całej Europie i na skalę globalną dzięki potwierdzeniu jakości i wartości przez naszą sieć domów towarowych – skomentował rzecznik oddziału pozyskiwania produktów dla House of Fraser w Wielkiej Brytanii.

– Wszyscy cieszymy się z niepowtarzalnych możliwości, które przyniosła inicjatywa Pasa i Drogi. Wielu chińskich producentów szuka możliwości rozwoju za granicą, a przy tym wiele produktów z Chin jest bardzo konkurencyjnych na rynkach zagranicznych – skomentował Sun Xiaoqing, prezes firmy Jiangsu Hongkun Supply Chain Co. Ltd.

O SANPOWER GROUP

Sanpower Group Co., Ltd. to chińska wielonarodowa spółka holdingowa specjalizująca się w opracowywaniu nowatorskich usług w ośmiu sektorach: opieka zdrowotna, domy towarowe, technologia konsumencka, kultura i rozrywka, usługi finansowe, produkcja z wykorzystaniem zaawansowanych technologii, zarządzanie danymi oraz zarządzanie nieruchomościami.

Spółką Sanpower Group zarządza przewodniczący Yuan Yafei, przedsiębiorca, który założył firmę w 1993 roku i osiągnął wiele sukcesów. Grupa ma pakiety kontrolne w ponad 100 spółkach zależnych i zatrudnia 120 000 pracowników na całym świecie, w tym 40 000 poza granicami Chin.

Firma Sanpower Group świętuje w roku 2018 swoją 25 rocznicę powstania, upamiętniając założenie spółki w roku 1993 przez przewodniczącego i przedsiębiorcę Yuana Yafei.

