Sanpower fait parvenir des marques chinoises de luxe en Europe par l'intermédiaire de House of Fraser

Lancée lors de la première Conférence fournisseur mondial Sanpower à Nankin (Chine), le 10 avril, la plateforme mondiale de gestion logistique entend encourager les marques et les produits locaux de luxe à étendre leur présence sur de nouveaux marchés. L'initiative appuie le projet « une ceinture, une route » du gouvernement chinois, conçu pour stimuler les échanges commerciaux et la croissance économique en Asie et au-delà.

Dans le cadre du programme, le nouveau Centre de gestion logistique et d'image de marque de Sanpower assumera et gérera les ordres commerciaux de House of Fraser, ce qui augmentera l'ampleur et la portée des produits faits maison et réduira le cycle d'élaboration et de livraison des produits.

Kong Jun, le PDG de New Commerce Industry Group de Sanpower, a déclaré : « C'est une excellente plateforme permettant aux produits chinois de luxe de s'étendre au Royaume-Uni et à d'autres pays d'Europe. La production chinoise est passée ces dernières années du traitement et de la production extensifs à une nouvelle ère, qui se distingue par des conceptions indépendantes, des marques déposées et l'innovation. Nous sommes ravis d'utiliser notre formidable réseau de ressources et notre expertise transfrontalière en matière de commerce de détail, pour amener les meilleurs détaillants chinois sur le marché britannique, de façon à offrir une grande valeur aux clients et aux marques. »

Un porte-parole de l'approvisionnement mondial de House of Fraser - Royaume-Uni, a déclaré : « Le cliché du Fabriqué en Chine s'estompe. Un nombre croissant de produits chinois de grande qualité gagne en popularité auprès des consommateurs britanniques et européens. Une fois ces produits intégrés au réseau commercial de House of Fraser, ils pourront accéder à l'Europe et au marché mondial, grâce aux critères de qualité et à la réputation de House of Fraser. »

Sun Xiaoqing, le président de Jiangsu Hongkun Supply Chain Co. Ltd., l'un des participants et promoteurs de la Conférence fournisseur mondial Sanpower, a déclaré : « Tout le monde a hâte de saisir l'occasion historique de l'initiative 'une ceinture, une route'. Nombre de fabricants chinois cherchent activement à se développer à l'étranger et de nombreux produits fabriqués en Chine sont très compétitifs sur les marchés internationaux. »

À PROPOS DE SANPOWER GROUP

Sanpower Group Co., est une holding multinationale basée en Chine, qui s'attache à développer des services modernes dans huit secteurs d'activité : les soins de santé, les grands magasins, la technologie grand public, la culture et le divertissement, les services financiers, la fabrication de pointe, la gestion des données et la gestion immobilière.

Sanpower Group est présidé par Yuan Yafei, un brillant entrepreneur qui a créé la société en 1993. Le groupe détient des participations de contrôle dans plus de 100 filiales et emploie 120 000 personnes dans le monde, dont 40 000 salariés non chinois.

Sanpower Group, fondé en 1993 par son président et entrepreneur Yuan Yafei, fête son 25e anniversaire en 2018.

SOURCE Sanpower Group