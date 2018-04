Skupina Sanpower přivede do Evropy přední čínské značky prostřednictvím maloobchodní sítě House of Fraser

Celosvětová platforma pro řízení dodavatelského řetězce, která vznikla během první Konference globálních dodavatelů skupiny Sanpower, jež se konala 10. dubna v Nankingu v Číně, se snaží podporovat místní prémiové značky a produkty při jejich rozšiřování na nové trhy. Iniciativa podporuje vizi čínské vlády „Pásu a cesty", která je určena k podpoře obchodu a stimulaci hospodářského růstu v Asii i mimo ni.

V rámci tohoto programu bude nové centrum dodavatelského řetězce Sanpower a brandingu provádět a spravovat obchodní příkazy sítě House of Fraser, rozšiřovat nabídku vlastních výrobků a zkracovat cyklus vývoje a dodávek.

Kong Jun, výkonný ředitel nové obchodní skupiny společnosti Sanpower, poznamenal: „Jedná se o skvělou platformu pro špičkové čínské výrobky, aby se dostaly do Velké Británie a do dalších zemí po celé Evropě. Čínská výroba se v posledních letech transformovala z rozsáhlého zpracování a výroby do nové éry nezávislých designů, chráněných značek a inovací. Jsme rádi, že využijeme naši obrovskou síť zdrojů a znalost přeshraničního maloobchodu, abychom přinesli to nejlepší z čínského maloobchodu na britský trh způsobem, který poskytne skvělou hodnotu zákazníkům i značkám."

Mluvčí pro globální sourcing produktů sítě House of Fraser ve Velké Británii řekl: „Tradiční obraz spojený s Made in China se mění. Zvýšené množství vysoce kvalitních čínských výrobků získává u britských a evropských spotřebitelů na popularitě. Jakmile se tyto výrobky dostanou do prodejní sítě House of Fraser, budou mít přístup k Evropě a většímu globálnímu trhu, vzhledem ke kvalitě a důvěře k síti House of Fraser."

Sun Xiaoqing, předseda společnosti Jiangsu Hongkun Supply Chain Co. Ltd., jednoho z účastníků a podporovatelů Globální konference dodavatelů společnosti Sanpower, řekl: „Všichni chtějí využít historické příležitosti iniciativy Pásu a cesty. Mnoho čínských výrobců aktivně usiluje o zámořský rozvoj a mnoho čínských výrobků je na zahraničních trzích silně konkurenceschopných."

O SPOLEČNOSTI SANPOWER GROUP

Sanpower Group Co., Ltd. je čínská nadnárodní holdingová společnost se zaměřením na vývoj moderních služeb v osmi průmyslových odvětvích: zdravotnictví, obchodní domy, spotřební technologie, kultura a zábava, finanční služby, hi-tec výroba, správa dat a správa nemovitostí.

Společnost Sanpower Group je vedena předsedou Yuanem Yafei, úspěšným podnikatelem, který společnost založil v roce 1993. Skupina má kontrolní podíly ve více než 100 dceřiných společnostech a celosvětově zaměstnává 120 000 pracovníků, včetně 40 000 nečínských zaměstnanců.

Sanpower Group v roce 2018 oslaví 25. výročí svého založení, kdy byla založena v roce 1993 předsedou a podnikatelem Yuanem Yafei.

SOURCE Sanpower Group