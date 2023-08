SANY annonce la mise en place d'un régime d'options de souscription d'actions des employés pour 2023

PÉKIN, 1er août 2023 /PRNewswire/ -- Le groupe SANY (« SANY ») a présenté son régime d'options de souscription d'actions des employés (ROSAE) pour 2023. SANY annonce ainsi pour la quatrième année consécutive le lancement du ROSAE, qui donne aux employés la possibilité de détenir des actions de l'entreprise grâce à la mise en place de fonds d'incitation. Le ROSAE 2023 a mis en place un fonds d'environ 590 millions de yuans (82 millions de dollars) avec un prix de rachat des actions prévu à 16,13 yuans (2,24 dollars) par action. Le capital proviendra des fonds d'incitation accumulés conformément aux dispositions pertinentes du groupe.

SANY a toujours mis l'accent sur l'amélioration des avantages accordés aux employés et sur l'adhésion au principe « grandir ensemble, poursuivre un développement commun et partager les réussites ». En établissant un mécanisme complet d'incitation et de restriction, la société vise à susciter l'enthousiasme et la créativité des employés et à harmoniser les intérêts des actionnaires, de la société cotée en bourse et des individus. Cela encourage toutes les parties à unir leurs efforts pour stimuler le développement à long terme de SANY.

Le ROSAE annuel de SANY vise à partager les fruits des réussites du groupe avec les employés. Le nombre d'employés bénéficiant d'incitations à l'actionnariat augmente chaque année, et la proportion d'employés de niveau intermédiaire et de postes clés s'accroît d'année en année :

2020 : SANY a attribué 8,31 millions d'actions à 2 264 employés, 71,52 % d'entre eux occupant des postes de direction de niveau intermédiaire, des postes clés et des postes techniques (cœur de métier).

2021 : SANY a attribué 7,54 millions d'actions à 4 205 employés, 91,33 % d'entre eux occupant des postes de gestion de niveau intermédiaire, des postes clés et des postes techniques (cœur de métier).

2022 : SANY a attribué 20,5 millions d'actions à 6 996 employés, 94,26 % d'entre eux occupant des postes de gestion de niveau intermédiaire, des postes clés et des postes techniques (cœur de métier).

2023 : SANY attribue 36,62 millions d'actions à 7 131 employés, 95,69 % d'entre eux occupant des postes de gestion de niveau intermédiaire, des postes clés et des postes techniques (cœur de métier).

La source des actions pour le ROSAE 2023 est constituée des actions qui ont déjà été rachetées par le compte spécial de SANY. Elles ne dépassent pas 36,62 millions d'actions au total et représentent moins d'un pour cent du capital social total actuel de SANY.

Dans le même temps, SANY Renewable Energy (SH688349) a publié une annonce relative à l'exercice de la deuxième période d'exercice du régime d'options de souscription d'actions 2020, avec 16,0368 millions d'options accordées à exercer, avec une période de restriction de trois ans. La filiale s'est engagée à devenir un leader mondial en matière d'équipements et de services liés aux énergies propres et à contribuer à la réalisation des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de neutralité carbone.

