SANY -- первый в Китае производитель тяжелого оборудования, «экспортировавший» завод-маяк

Компания SANY стала первым китайским производителем тяжелого оборудования, «экспортировавшим» завод-маяк

ПЕКИН, 22 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- 15 августа с конвейера сошел первый экскаватор SY315CKD, произведенный на заводе-маяке компании SANY в Индонезии. Это событие знаменует собой новую эпоху в области интеллектуального производства компании SANY, а также запуск первого зарубежного завода-маяка в истории китайской строительной промышленности.

Лучший из лучших

Lighthouse factory

Завод площадью 10 000 квадратных метров, расположенный в Индонезии, в 70 километрах от столицы Джакарты, на территории индустриального парка KIM, получил инвестиции общим объемом около 30 миллионов долларов США. Объем производства этой модели экскаваторов, поставляемых в основном на рынок юго-восточной Азии, планируется на уровне 3 000 штук в год.

Благодаря высокому уровню стандартизации заводы-маяки компании SANY выглядят практически одинаково: робокары снуют между производственными линиями и складами, а около 100 операторов-людей и более 500 роботов слаженно работают. В настоящее время сетевое взаимодействие и автономия реализованы в 12 основных звеньях производственной цепочки, включая сборку, логистику и ввод в эксплуатацию.

«С точки зрения цифровизации и автоматизации компания SANY является самым "умным" производителем строительной техники в Китае, — заявил руководитель проекта Дин Шифэн (Ding Shifeng). — Этот завод в Индонезии, опирающийся на опыт более 40 аналогичных заводов, построенных ранее в Китае, стал воплощением последних достижений в области исследований и разработок. Это первая в отрасли производственная база стандарта 4-й промышленной революции за пределами Китая». При соотношении роботов и людей 5:1 объем производства на душу населения достигает 1,62 млн долларов, что делает новейший завод-маяк SANY достойным звания «самого умного».

Спроектирован и построен компанией SANY

Завод получил из Китая не только технологии, но и стандарты интеллектуального производства строительной техники.

В отличие от других баз компании SANY в США, Германии, Индии и Пакистане, этот завод-маяк был полностью создан компанией SANY, от проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию завода и его объектов до эксплуатации и управления.

Компания SANY владеет независимыми правами интеллектуальной собственности на все оцифрованные операционные программные системы, используемые на заводе, включая IMOM и WMS.

«Все данные в промышленном программном обеспечении и каждый винтик на производственных объектах производятся в соответствии со стандартами компании SANY, — заявил г-н Шифэн. — Впервые в этой отрасли мы видим знак "Сделано в Китае" на стандарте, а не на продукте».

Еще 10 заводов

Недавно компания SANY Heavy Industry первой из китайских производителей тяжелого оборудования была включена в список «50 самых умных компаний» по версии компании MIT Technology Review.

«Быть умным — значит быть дальновидным, поэтому сейчас мы переключаемся с международных продаж на международное производство, в первую очередь интеллектуальное производство, — добавил г-н Шифэн. — Проект в Индонезии — это важный пробный шаг по созданию карты наших заводов-маяков по всему миру, на которой в будущем появятся еще 10 предприятий».

Кроме того, компания SANY создаст при заводе учебный центр, в котором будут обучаться 600 местных стажеров.

Di Wu (Ди Ву)

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SOURCE SANY Group