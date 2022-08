SANY wordt de eerste Chinese fabrikant van zware apparatuur die een vuurtorenfabriek "exporteert"

BEIJING, 24 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Op 15 augustus werd de eerste graafmachine SY315CKD, die werd vervaardigd in SANY's vuurtorenfabriek in Indonesië, opgeleverd, een periode van SANY's intelligente productie en de lancering in het buitenland van de eerste vuurtorenfabriek binnen de Chinese bouwapparatuursector.

Een betere fabriek

Lighthouse factory

De fabriek van 100.000 vierkante meter, die op 70 kilometer van de hoofdstad van Jakarta ligt, is gevestigd in het KIM Industrial Park in Indonesië, met een totale investering van bijna 30 miljoen dollar. De geplande jaarlijkse productie van deze graafmachine, die voornamelijk wordt geleverd aan de markt in Zuidoost-Azië, is 3000 eenheden.

Met een hoge mate van standaardisatie, zien de vuurtorenfabrieken van SANY er bijna identiek uit: AGV's rijden heen en weer tussen productielijnen en magazijnen, en zo'n 100 mensen werken op een zeer gecoördineerde manier samen met 500 robots. Nu zijn online interconnectie en autonomie gerealiseerd in 12 belangrijke schakels in de productieketen, waaronder assemblage, logistiek en inbedrijfstelling.

"Als het gaat om digitalisering en automatisering is SANY de 'slimste' fabrikant van bouwapparatuur in China", aldus Ding Shifeng, de projectleider. "Deze fabriek in Indonesië, die bouwt op ervaringen van meer dan 40 vuurtorens die al in China zijn gebouwd, is een afspiegeling van de meest recente R&D-prestaties. Het is de eerste "Industrial 4.0" productiebasis buiten China in de sector." Met een verhouding van 5:1 aan robots per hoofd van de bevolking, heeft de productie per hoofd van de bevolking 1,62 miljoen dollar, waardoor SANY's meest recente vuurtorenfabriek het verdient om 'de slimste' te worden genoemd.

Gemaakt en ontwikkeld door SANY

Meer dan het exporteren van een technologie betekent deze fabriek ook het exporteren van de standaard van intelligente productie van de Chinese bouwapparatuursector.

In vergelijking met SANY's andere vestigingen in de VS, Duitsland, India en Pakistan, is deze vuurtorenfabriek compleet ontwikkeld en gebouwd door SANY, vanaf het ontwerp, de bouw en de inbedrijfstelling van de fabriek en zijn faciliteiten tot aan de bedrijfsvoering en beheer.

SANY heeft de onafhankelijke intellectuele eigendomsrechten over alle gedigitaliseerde operationele softwaresystemen die in de fabriek worden toegepast, waaronder IMOM en WMS.

"Elk stuk data in de industriële software en elke bout in de productiefaciliteiten wordt geproduceerd volgens SANY's norm", aldus Shifeng. "Het is voor ons voor het eerst om, in deze sector, een 'made in China'-markering te zien op een standaard, in plaats van een product."

Nog 10 te gaan

SANY Heavy Industry werd onlangs door MIT Technology Review genoemd als een van de '50 slimste bedrijven', als eerste van de Chinese fabrikanten van zware apparatuur.

"Slim zijn betekent vooruitzien, en daarom richten we ons nu om van internationale verkoop naar internationale productie, met name intelligente productie," aldus Shifeng. "Indonesië is een belangrijke test om een mondiale aanwezigheid te vestigen van onze vuurtorenfabrieken, waaronder nog eens 10 in de toekomst."

Bovendien zal SANY een opleidingscentrum in het leven roepen dat is aangesloten bij de fabriek, dat 600 lokale stagiairs zal huisvesten.

