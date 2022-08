SANY é primeira fabricante chinesa de maquinário pesado a "exportar" fábrica do tipo farol

BEIJING, 22 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Em 15 de agosto, a primeira escavadeira SY315CKD fabricada na fábrica farol da SANY, na Indonésia, ficou pronta. Um acontecimento que marca não apenas a era de fabricação inteligente na SANY, mas também o lançamento internacional da primeira fábrica farol do setor chinês de maquinários de construção.

Localizada a 70 quilômetros da capital de Jacarta, a usina de dez mil metros quadrados está localizada no parque industrial KIM, na Indonésia, com um investimento total de quase 30 milhões de dólares. Suprindo principalmente o mercado do sudeste asiático, a produção anual planejada desta escavadeira é de três mil unidades.

Com um alto nível de padronização, as fábricas faróis da SANY são quase idênticas: os AGVs vão de um lado para o outro entre as linhas de produção e os depósitos, e mais de 100 operadores humanos e 500 robôs trabalham juntos de forma altamente coordenada. Atualmente, a interconexão e a autonomia on-line foram realizadas em 12 grandes links em toda a cadeia de produção, incluindo montagem, logística e comissionamento.

"Quanto a digitalização e automação, a SANY é a fabricante de maquinários de construção "mais inteligente" da China", disse Ding Shifeng, líder do projeto. "Esta fábrica na Indonésia, que faz uso da experiência de mais de 40 outras fábricas semelhantes já construídas na China, simboliza as mais recentes conquistas em P&D. É a primeira base de produção da "Indústria 4.0" no setor fora da China." Com uma proporção de robôs para humanos de 5:1, a produção per capita atinge 1,62 milhão de dólares, tornando-a a mais recente fábrica farol da SANY e digna de ser nomeada "a mais inteligente".

Fabricada e criada pela SANY

Mais do que uma exportação de tecnologia, esta fábrica também é uma exportação do padrão de fabricação inteligente do setor de maquinários de construção da China.

Em comparação com as outras bases da SANY nos Estados Unidos, na Alemanha, na Índia e no Paquistão, esta fábrica farol foi totalmente fabricada e criada pela SANY - desde o projeto, construção e comissionamento da planta e suas instalações até sua operação e gestão.

A SANY possui os direitos de propriedade intelectual independentes de todos os sistemas de software operacional digitalizados aplicados na planta, incluindo o IMOM e o WMS, entre outros.

"Cada dado no software industrial e cada parafuso nas fábricas foi produzido de acordo com o padrão da SANY", afirmou Shifeng. "Essa é a primeira vez que vemos, neste setor, o selo "Fabricado na China" colocado em um padrão, e não em um produto."

Faltam mais dez

Recentemente, a SANY Heavy Industry foi listada como uma das "50 empresas mais inteligentes" pela MIT Technology Review, tornando-se a primeira entre as fabricantes de equipamentos pesados chineses.

"Ser inteligente significa olhar para o futuro e, agora, estamos ajustando nosso foco das vendas internacionais para a manufatura internacional, especialmente a manufatura inteligente", acrescentou Shifeng. "A Indonésia é um teste significativo para estabelecer um mapa mundial de nossas fábricas faróis, que incluirão mais dez no futuro."

Além disso, a SANY estabelecerá um centro de treinamento associado à fábrica que acomodará 600 estagiários locais.

FONTE SANY Group

