PÉKIN, 22 août 2022 /PRNewswire/ -- Le 15 août, la première excavatrice SY315CKD fabriquée dans l'usine phare de SANY en Indonésie est sortie de la chaîne, une époque dans la fabrication intelligente de SANY et marquant également le lancement à l'étranger de la première usine phare dans l'industrie chinoise des machines de construction.

Une usine plus performante

Lighthouse factory

Située à 70 kilomètres de la capitale Jakarta, l'usine de 10 000 mètres carrés se trouve dans le parc industriel KIM en Indonésie, avec un investissement total de près de 30 millions de dollars américains. Fournissant principalement le marché de l'Asie du Sud-Est, la production annuelle prévue de cette excavatrice est de 3 000 unités.

Avec un haut niveau de standardisation, les usines phares de SANY ont l'air presque identiques : Les AGV font la navette entre les lignes de production et les entrepôts, et une centaine d'opérateurs humains et plus de 500 robots travaillent ensemble de manière hautement coordonnée. Désormais, l'interconnexion et l'autonomie en ligne ont été réalisées dans 12 maillons majeurs de la chaîne de production, notamment l'assemblage, la logistique et la mise en service.

« Dans le sens de la numérisation et de l'automatisation, SANY est le fabricant de machines de construction le plus "intelligent" de Chine », a déclaré Ding Shifeng, le chef de projet. « Cette usine en Indonésie, tirant les expériences de plus de 40 de ses homologues déjà construites en Chine, incarne les dernières réalisations en matière de R&D. Il s'agit de la première base de production "industrielle 4.0" hors de Chine dans le secteur. » Avec un rapport de 5:1 entre les robots et les humains, la production par habitant atteint 1,62 million de dollars américains, ce qui fait que la dernière usine phare de SANY mérite d'être nommée « la plus intelligente ».

Fabriquée et créée par SANY

Plus qu'une exportation de technologie, cette usine est également une exportation de la norme de fabrication intelligente de l'industrie chinoise des machines de construction.

Par rapport aux autres bases de SANY aux États-Unis, en Allemagne, en Inde et au Pakistan, cette usine phare est entièrement faite et créée par SANY, de la conception, la construction et la mise en service de l'usine et de ses installations à son exploitation et sa gestion.

SANY détient les droits de propriété intellectuelle indépendants sur tous les systèmes logiciels opérationnels numérisés appliqués dans l'usine, y compris IMOM et WMS, entre autres.

« Chaque donnée du logiciel industriel et chaque boulon des installations de fabrication sont produits selon la norme de SANY », a déclaré Shifeng. « C'est une première pour nous, dans cette industrie, de voir une marque "Fabriquée en Chine" sur une norme, et non sur un produit. »

10 de plus à faire

Récemment, SANY Heavy Industry a été classée parmi les « 50 entreprises les plus intelligentes » par MIT Technology Review, devenant ainsi la première parmi les fabricants chinois d'équipements lourds.

« Être intelligent signifie être prévoyant, et c'est pourquoi nous nous recentrons maintenant des ventes internationales vers la fabrication internationale, en particulier la fabrication intelligente », a ajouté Shifeng. « L'Indonésie est un test significatif de l'établissement d'une carte mondiale de nos usines phares, qui en comprendra 10 autres à l'avenir. »

En outre, SANY établira un centre de formation affilié à l'usine qui accueillera 600 stagiaires locaux.

