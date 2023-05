SAS investe USD 1 bilhão em soluções industriais baseadas em IA

O investimento plurianual alimentará soluções que priorizam a nuvem em vários setores

ORLANDO, Flórida, 10 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A SAS INNOVATE -- SAS, líder em análises, investirá USD 1 bilhão nos próximos três anos para desenvolver soluções avançadas de análises voltadas para as necessidades exclusivas de setores específicos. Nos setores bancário, governamental, de seguros, assistência médica, varejo, manufatura, energia e outros, a SAS se baseará em seu foco de décadas no fornecimento de soluções personalizadas para os desafios do setor. Esse compromisso do setor e o rápido retorno que essas soluções oferecem são os principais diferenciais da SAS.

O investimento de US$ 1 bilhão da SAS se baseará em décadas de soluções inovadoras e adaptadas à indústria. (PRNewsfoto/SAS)

Todas as soluções do setor serão executadas na SAS® Viya®, a plataforma de IA e análise em massa, nativa da nuvem da SAS.

"As empresas enfrentam muitos desafios, desde a ameaça da recessão econômica e cadeias de suprimentos estressadas até escassez de força de trabalho e mudanças regulatórias", disse o CEO da SAS, Jim Goodnight. "Com insights de análises focados no setor, organizações resilientes podem encontrar oportunidades nesses desafios.

"Através deste investimento, a SAS continuará a apoiar empresas que usam IA, aprendizado de máquina e análises avançadas para combater fraudes, gerenciar riscos, atender melhor clientes e cidadãos e muito mais. Continuamos firmes em nosso compromisso contínuo com a inovação, ao mesmo tempo em que oferecemos as melhores análises do mercado".

Inovação em P&D + experiência no setor = análises para as pessoas

O investimento de bilhões de dólares inclui pesquisa e desenvolvimento diretos, equipes de linha de negócios focadas no setor e esforços de marketing do setor. Ela financiará o trabalho inovador de cientistas de dados, estatísticos e desenvolvedores de software da SAS que trabalham com consultores, engenheiros de sistemas e profissionais de marketing com experiência específica no setor.

O investimento está alinhado com a tendência de democratizar a análise de dados. Ao colocar o poder da análise avançada nas mãos de mais pessoas com experiência variada e funções de trabalho, as empresas e a sociedade se beneficiarão. É o que a SAS chama de análise para todos, em todos os lugares.

À medida que as empresas continuam a adotar IA, aprendizado de máquina, visão computacional e análise de Internet das Coisas (IoT) para obter insights valiosos, pessoas de todos os níveis de habilidade podem participar do processo de análise por meio de opções de baixo ou nenhum código, como as fornecidas por soluções em execução na SAS Viya.

Cientistas de dados e estatísticos podem usar as soluções do setor da SAS, beneficiando-se de IA, aprendizado de máquina e outras análises poderosas. E, o que é ainda mais importante, os analistas de negócios também podem fazer isso para detectar e prevenir fraudes, os urbanistas para melhorar a saúde e a segurança pública, os profissionais da área médica para melhorar o atendimento ao paciente e os trabalhadores da linha de frente para otimizar as linhas de montagem da fabricação.

Soluções setoriais recentes da SAS

A SAS já oferece uma ampla variedade de soluções específicas para o setor. Essas soluções serão ainda mais refinadas por meio do investimento contínuo e a SAS desenvolverá novas soluções para atender às necessidades adicionais.

Alguns exemplos recentes da experiência da SAS no setor incluem:

Navegar pela volatilidade e aprimorar a experiência do cliente em serviços financeiros

Os ventos contrários econômicos do ano passado abalaram os mercados globais, revertendo as recuperações pós-pandêmicas e criando um cenário de riscos cada vez mais precário. Para ajudar os clientes de bancos e seguros a enfrentar os desafios que temos pela frente, a SAS adquiriu a Kamakura Corp., uma empresa de risco financeiro reverenciada por seu rigor, particularmente na gestão integrada de balanços.

A aquisição, a maior da história da SAS, adicionou alguns dos nomes mais renomados em gestão de riscos quantitativos à lista da SAS. Ela também está acelerando os avanços no conjunto de soluções integradas de risco da SAS. O Asset Liability Management (ALM) da SAS já foi reformulado para a SAS Viya, ajudando os bancos a prever e mitigar os riscos de liquidez e balanço que desencadearam recentes falências bancárias.

A SAS também está priorizando a inovação em decisões empresariais. Conectar funções isoladas (por exemplo, integração, risco de crédito, detecção de fraudes, marketing) em uma arquitetura unificada impulsionada por IA — e usando dados e análises compartilhados — está ajudando as empresas financeiras a simplificar a complexidade operacional, ao mesmo tempo em que proporciona decisões mais rápidas e precisas que melhoram a experiência do cliente.

Proteger o dinheiro dos contribuintes

Todos os anos, os governos de todo o mundo perdem grandes somas devido à sonegação e evasão fiscal. Isso enfraquece a capacidade de um governo de prestar serviços essenciais aos cidadãos.

A SAS Tax Compliance ajuda os governos a proteger seus fluxos de receita, aplicando análises avançadas a grandes quantidades de dados fiscais para monitorar e detectar automaticamente casos de não conformidade e fraude.

Como resultado, as agências fiscais governamentais podem aumentar a identificação precoce de possíveis fraudes fiscais, descobrir esquemas emergentes de fraude fiscal, acelerar auditorias e encerrar casos antigos.

Preços de seguro dinâmicos para um mercado tenso

O Insurance Information Institute nomeou 2022 como o pior ano em mais de uma década para seguros de propriedade e acidentes (property and casualty, P&C). Por meio de desastres como o furacão Ian, somente a indústria de P&C dos EUA teve uma perda de subscrição de USD 26,5 bilhões, de acordo com pesquisa da AM Best.

Para continuarem operando em meio ao agravamento do risco climático, as seguradoras devem aumentar os prêmios para fortalecer a liquidez, frustrando os clientes em um mercado já instável. Preços de prêmio rápidos, precisos e imparciais são cruciais para permanecer solvente e competitivo, ao mesmo tempo em que promove a tranquilidade do consumidor.

O SAS Dynamic Actuarial Modeling fornece preparação de dados otimizada e recursos de modelagem altamente flexíveis suportados por aprendizado de máquina. Isso ajuda as seguradoras a oferecer preços justos em um mercado rápido e tenso.

Acelerar a transformação digital da saúde e o desenvolvimento terapêutico

Desde o avanço do desenvolvimento de tratamentos que salvam vidas até a melhoria dos resultados e da experiência do paciente, a experiência líder do setor da SAS está na vanguarda da melhor assistência médica.

O SAS Health oferece aplicações específicas do setor e soluções de IA para saúde da população, operações e finanças. Ele ajuda as organizações de saúde a oferecer cuidados de alta qualidade, mais seguros e econômicos. Seja transformando dados de população de pacientes em coortes prontas para análise ou informando modelos de pagamento e cuidado baseados em valor, as interfaces intuitivas de apontar e clicar da SAS ajudam médicos e analistas de negócios a avançar na transformação da saúde e visualizar tendências antes ocultas em seus dados.

A SAS também capacita a pesquisa clínica que leva a novas terapias e tratamentos. Por exemplo, cerca de 90% dos ensaios clínicos não cumprem os prazos de inscrição. A SAS Clinical Enrollment Simulation utiliza análises poderosas para informar o planejamento das inscrições, ajudando a evitar os atrasos devastadores que muitas vezes resultam de metas de inscrição perdidas.

Prever e planejar a demanda de varejo e bens de consumo

Os varejistas e fabricantes de bens de consumo precisam de um planejamento preciso de demanda agora mais do que nunca. Com a ajuda da SAS Intelligent Planning Cloud impulsionada por IA, as empresas podem antecipar e atender melhor às necessidades dos compradores e às interrupções no transporte marítimo.

Esta solução de software como serviço é totalmente automatizada de ponta a ponta pela análise e aprendizado de máquina da SAS Viya e está disponível na SAS Cloud. Com ela, varejistas e empresas de bens de consumo podem transformar dados em valor rapidamente.

Melhorar a confiabilidade das redes elétricas

Quase um terço das interrupções de energia das concessionárias são causadas por falhas nos equipamentos. Essas falhas são dispendiosas para reparar, agregam risco para os funcionários que realizam reparos e deixam clientes — casas, escolas, fábricas e muito mais — sem eletricidade.

A SAS Grid Guardian AI analisa dados que fluem de sensores IoT montados em veículos de serviço, como caminhões de lixo. Esses sensores (da parceira da SAS, Exacter) leem dados sobre as emissões de radiofrequência a partir das linhas de transmissão. Em seguida, a IA, o aprendizado de máquina e a análise de streaming da SAS analisam esses dados.

O resultado? As empresas de serviços públicos podem entender e prever melhor a falha dos equipamentos antes que isso ocorra. E podem priorizar os horários de manutenção para reduzir interrupções de serviço e acidentes com a tripulação, ao mesmo tempo em que melhoram a confiabilidade.

Impulsionar o marketing responsável e a rentabilidade

Os profissionais de marketing estão enfrentando pressão como nunca antes para serem responsáveis e transparentes em seu uso de tecnologias de dados do cliente, ao mesmo tempo em que se mantêm como bons administradores da marca. Ser responsável como profissional de marketing hoje significa responder às mudanças nas expectativas dos clientes em relação à privacidade, adotar tecnologias emergentes como IA generativa e poder mensurar o valor do programa de marketing em qualquer momento.

Essas condições tornam o marketing responsável um imperativo, e o SAS Customer Intelligence 360 pode ajudar as marcas a usar dados do cliente, tecnologia de marketing e recursos de forma responsável. Com sua poderosa análise, as marcas podem criar lealdade e confiança, garantir conformidade legal e ética, otimizar ativos de marketing e aumentar a rentabilidade dos negócios.

Os parceiros desempenham um papel fundamental

A ampla e profunda rede de parceiros da SAS ajudará no desenvolvimento e implementação de soluções específicas do setor.

"A liderança de décadas da SAS na criação de soluções poderosas do setor e no uso da SAS Viya para levar essas soluções para a nuvem é uma das principais razões pelas quais os clientes valorizam nossa parceria", disse Alvaro Celis, vice-presidente da Solutions Area ISV Sales para a Microsoft. "Ao personalizar a IA e análises avançadas às necessidades precisas de bancos, governo, seguros, assistência à saúde e outros setores, a SAS e a Microsoft criaram um diferencial crucial para nossos clientes conjuntos".

Um exemplo desse tipo de parceria é a computação confidencial da Azure, uma nova tecnologia — entregue em conjunto pela Microsoft, SAS e a fabricante de chips AMD — desenvolvida para oferecer proteção aprimorada para dados altamente sensíveis enquanto está em uso em memória. Essa tecnologia pode melhorar significativamente a privacidade e a segurança dos dados para clientes em setores altamente regulamentados, como serviços financeiros, assistência à saúde e governo.

A SAS Viya na Microsoft Azure incluirá em breve recursos de computação confidencial da Azure com processadores AMD EPYC™ com tecnologia SEV-SNP. Isso oferecerá aos clientes da SAS Viya uma plataforma de IA e computação em nuvem ainda mais segura para reduzir ainda mais o risco de uma violação e fortalecer a conformidade, ao mesmo tempo em que oferecerá aos clientes acesso a pools de dados maiores para modelos analíticos mais poderosos. Os novos recursos estarão inicialmente disponíveis no Estados Unidos, nos Países Baixos e na Irlanda, com uma implementação mais ampla posteriormente.

Para obter mais informações sobre as soluções do setor SAS que podem ajudar organizações de qualquer tamanho, acesse www.sas.com/en_us/industry.html.

O anúncio de hoje foi feito na SAS Innovate, a conferência de negócios de IA e análise da líder de análise SAS. Para acompanhar as últimas notícias da SAS, siga @SASsoftwareNews no Twitter.

Sobre a SAS Viya A SAS Viya é uma plataforma de IA, análise e gerenciamento de dados que funciona em uma arquitetura moderna e escalável. É um software que prioriza a nuvem, desenvolvido para ser entregue e atualizado continuamente e oferecer o poder da análise a todos, em todos os lugares. A SAS Viya integra a arte da tomada de decisões com a ciência da IA e análises avançadas, ajudando as organizações a tomar melhores decisões mais rapidamente.

Sobre a SAS A SAS é líder em análises. Por meio de software e serviços inovadores, a SAS capacita e inspira clientes em todo o mundo a transformar dados em inteligência. A SAS dá a você THE POWER TO KNOW®.

A SAS e todos os outros nomes de produtos ou serviços do SAS Institute Inc. são marcas registradas ou marcas registradas do SAS Institute Inc. nos EUA e em outros países. ® indica o registro dos EUA. Outras marcas e nomes de produtos são marcas comerciais de suas respectivas empresas. Direitos autorais © 2023 SAS Institute Inc. Todos os direitos reservados.

CONTATO Editorial:

Mike Nemecek

SAS

[email protected]

919-531-5140

sas.com/news

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2073088/SAS_Investment.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1250367/4027161/sas_midnight_blue_Logo.jpg

FONTE SAS

SOURCE SAS