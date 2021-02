Sasol apresentou um bom conjunto de resultados para os seis meses finalizados em 31 de dezembro de 2020

1. O EBITDA ajustado é calculado ajustando-se o EBIT por depreciação e amortização, pagamentos baseados em ações, elementos de nova medição, movimento nas provisões ambientais devido a mudanças na taxa de desconto, os ganhos e perdas de conversão não realizadas e todos os ganhos e perdas não realizados em nossas atividades de derivativos e hedging.

Os períodos comparativos foram retomados para incluir todos os ganhos e perdas de conversão não realizadas e todos os ganhos e perdas não realizado em atividades de derivativos e hedging. Acreditamos que o EBITDA ajustado é uma medida útil do desempenho do fluxo de caixa subjacente do Grupo. No entanto, este não é um termo definido de acordo com a NIIF e pode não ser comparável com medidas com títulos similares informadas por outras empresas. (O EBITDA ajustado constitui informações financeiras pro forma em termos dos requisitos de cotização limitada de JSE e deve ser lido em conjunto com a base de preparação e as informações financeiras pro forma, conforme estabelecido no conjunto completo de resultados financeiros provisórios revisados).

2. Os ganhos principais por ação (Core HEPS) são calculados ajustando os ganhos gerais por ação com os elementos únicos como o impacto da conversão do tipo de câmbio, todos os derivados realizados ou não realizados e os ganhos/perdas de cobertura, a implementação da transação Khanyisa B-BBEE e as perdas atribuíveis à LCCP, enquanto ainda se encontra na fase de aceleração.

O período comparativo foi retomado para incluir todos os ganhos e perdas de conversão não realizadas e todos os ganhos e perdas realizados e não realizadas em atividades de derivado e de cobertura.

(O Core HEPS constitui informações financeiras pro forma em termos dos requisitos de cotização limitada de JSE e deve ser lido em conjunto com a base de preparação e as informações financeiras pro forma, conforme estabelecido no conjunto completo de resultados financeiros provisórios revisados.)