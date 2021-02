Sasol logró un buen conjunto de resultados para los seis meses que terminaron el 31 de diciembre de 2020

1. El EBITDA ajustado se calcula ajustando el EBIT con la depreciación y amortización, pagos por acción, recálculo de artículos, movimiento en las provisiones ambientales debido a cambios en tasas de descuento, todas las ganancias y pérdidas por conversión no realizadas y todas las pérdidas y ganancias no realizadas en nuestros derivados y actividades de cobertura. Los períodos comparativos se han vuelto a calcular para incluir todas las ganancias y pérdidas por concepto de conversión no realizadas y todas las ganancias y pérdidas por actividades derivadas y de cobertura no realizadas. Creemos que el EBITDA ajustado es una medida útil del rendimiento subyacente del flujo de caja del Grupo. Sin embargo, este no es un término definido bajo las NIIF y puede no ser comparable con medidas con títulos similares reportadas por otras compañías. (El EBITDA ajustado constituye información financiera pro forma en función de los requisitos de inscripción en la JSE Limited y debe leerse junto con la base de la preparación y la información financiera pro forma según se establece en el conjunto completo de resultados financieros provisionales revisados). 2. Las ganancias básicas por acción (Core HEPS) se calculan ajustando las ganancias principales por acción con partidas una vez compensadas, como el impacto de la conversión de la tasa de cambio de cierre, todos los derivados realizados y no realizados y las ganancias/pérdidas de coberturas, la implementación de la transacción Khanyisa B-BBEE y las pérdidas atribuibles a la LCCP mientras aún se encuentra en la fase de ampliación. El período comparativo se ha vuelto a calcular para incluir todas las ganancias y pérdidas por concepto de conversión no realizadas y todas las ganancias y pérdidas por actividades derivadas y de cobertura realizadas y no realizadas. (Las Core HEPS constituyen información financiera pro forma en función de los requisitos de inscripción en la JSE Limited y debe leerse junto con la base de la preparación y la información financiera pro forma según se establece en el conjunto completo de resultados financieros provisionales revisados).