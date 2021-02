Sasol: gute Ergebnisse für das zum 31. Dezember 2020 endende Halbjahr

1. Das bereinigte EBITDA errechnet sich aus dem bereinigten EBIT für Abschreibungen, aktienbasierten Zahlungen, Neubewertungspositionen, Veränderungen der Umweltrückstellungen aufgrund von Zinsänderungen, allen nicht realisierten Gewinnen und Verlusten aus der Umrechnung sowie allen nicht realisierten Gewinnen und Verlusten aus unseren Derivaten und Sicherungsgeschäften. Die Vergleichszeiträume wurden angepasst, um alle nicht realisierten Gewinne und Verluste aus der Umrechnung sowie alle nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Derivaten und Sicherungsgeschäften mit einzubeziehen. Wir glauben, dass das bereinigte EBITDA ein nützliches Maß für die zugrunde liegende Cashflow-Leistung des Konzerns ist. Dies ist jedoch kein definierter Begriff nach den IFRS und kann nicht mit ähnlich benannten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar sein. (Das bereinigte EBITDA stellt Pro-forma-Finanzinformationen im Sinne der JSE Limited Listings-Anforderungen dar und sollte in Verbindung mit den Grundlagen der Vorbereitung und Pro-forma-Finanzinformationen gelesen werden, die im vollständigen Satz der überprüften Zwischenergebnisse aufgeführt sind). 2. Das Kernergebnis je Aktie (Core HEPS) wird berechnet, indem das Gesamtergebnis je Aktie um einmalige Posten wie die Umrechnungseffekte des Schlusskurses, alle realisierte und nicht realisierte Derivate und Sicherungsgewinne/-verluste, die Umsetzung der Khanyisa B-BBEE-Transaktion und Verluste, die dem LCCP zuzurechnen sind, angepasst wird, während sie sich noch in der Anlaufphase befinden. Der Vergleichszeitraum wurde angepasst, um alle nicht realisierten Gewinne und Verluste aus der Umrechnung sowie alle realisierten und nicht realisierten Gewinne und Verluste aus Derivaten und Sicherungsgeschäften mit einzubeziehen. (Die Kern-HEPS-Finanzinformationen stellen Pro-forma-Finanzinformationen in Bezug auf die JSE Limited Listings-Anforderungen dar und sollten in Verbindung mit der Grundlage der Erstellung und der Pro-forma-Finanzinformationen gelesen werden, wie im vollständigen Satz der überprüften Zwischenergebnisse dargelegt.)