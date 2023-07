SatSure faz parceria com a Rabo Partnerships para revolucionar os empréstimos baseados no fluxo de caixa para pequenos agricultores

BANGALORE, Índia, 27 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A SatSure, líder global em aplicativos de dados espaciais EO, tem o prazer de anunciar sua parceria com a Rabo Partnerships. Essa colaboração estratégica visa impulsionar o acesso a empréstimos com base em fluxo de caixa para pequenos agricultores em todo o mundo. A aliança está alinhada com a solução bancária SatSure Sage, da Satsure, um conjunto de aplicações desenvolvidas para capacitar instituições de empréstimo para inclusão financeira de agricultores, tomando decisões inteligentes na gestão de empréstimos agrícolas com dados de satélite, inteligência de localização e aprendizado de máquina. Ela oferece inteligência de decisão para acesso ao crédito do agricultor, subscrição, expansão do portfólio e aquisição de novos clientes, monitoramento de empréstimos e gerenciamento de cobrança de empréstimos.

SatSure Partners with Rabo Partnerships to Revolutionize Cash Flow-based Lending for Smallholder Farmers

"A Rabo Partnerships tem o prazer de trabalhar com a SatSure para aumentar a subsistência dos agricultores e o financiamento agrícola sustentável em todo o mundo!" diz David Gerbrands (diretor global de consultoria e empreendimentos de negócios inclusivos na Rabo Partnerships). "A tecnologia, a rede e os recursos combinados da SatSure e da Rabo Partnerships nos permitirão ajudar as instituições financeiras a fortalecer sua gestão de risco, cobrança e crescimento de portfólio para o setor agrícola, incluindo pequenos agricultores ."

O Sr. Prateep Basu, fundador e CEO da SatSure, expressou seu entusiasmo sobre a parceria, afirmando: "Aproveitando nosso relacionamento com os bancos, temos certeza de que esta colaboração capacitará o ecossistema de empréstimos agrícolas a criar produtos financeiros inovadores para agricultores não bancarizados com base no modelo de fluxo de caixa em vez de garantia tradicional baseada em terra, onde a digitalização ainda é um trabalho em andamento."

Sobre a Rabo Partnerships

A Rabo Partnerships é uma subsidiária integral do Rabobank Group, focada na criação de impacto estrutural por meio da melhoria da inclusão financeira, desenvolvimento do setor privado e segurança alimentar. Com base nas capacidades do Rabobank Group, contribui com consultoria, redes, soluções digitais, financiamento de impacto e investimentos para melhorar o desenvolvimento rural e os setores agrícolas em economias emergentes. Para mais informações, acesse Rabo Partnerships — Rabobank.

Sobre a SatSure:

A SatSure é uma empresa de tecnologia profunda que utiliza dados de satélite, inteligência artificial e aprendizado de máquina para impulsionar a inteligência de decisão para empresas. Ela é apoiada pela Baring Private Equity Partners India, Asian Development Bank Ventures e grandes clientes bancários que se tornaram investidores, ICICI Bank, HDFC Bank e Kotak Mahindra Bank. A SatSure também lançou um produto conjunto em novembro de 2022 com a Transunion CIBIL, destacando ainda mais o compromisso da empresa em promover a maturidade dos produtos SatSure Sage para a inclusão financeira de pequenos agricultores.

