SatSure s'associe à Rabo Partnerships dans l'optique de révolutionner les prêts basés sur l'actif pour les petits exploitants agricoles

BANGALORE, Inde, 28 juillet 2023 /PRNewswire/ -- SatSure , leader mondial des applications de données spatiales d'observation de la Terre, est ravi d'annoncer son partenariat avec Rabo Partnerships. Cette collaboration stratégique vise à favoriser l'accès aux prêts basés sur l'actif pour les petits exploitants agricoles à l'échelle mondiale. L'alliance s'appuie sur la solution bancaire de SatSure, SatSure Sage , une suite d'applications conçues pour permettre aux institutions de prêt d'assurer l'inclusion financière des agriculteurs, en prenant des décisions intelligentes dans la gestion des prêts agricoles grâce aux données satellitaires, à l'intelligence de localisation et à l'apprentissage automatique. Cette solution fournit une intelligence décisionnelle pour l'accès au financement des agriculteurs, la souscription, l'expansion du portefeuille et l'acquisition de nouveaux clients, le suivi des prêts et la gestion du recouvrement des prêts.

SatSure Partners with Rabo Partnerships to Revolutionize Cash Flow-based Lending for Smallholder Farmers

« Chez Rabo Partnerships, nous sommes heureux de travailler avec SatSure pour améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs et le financement durable de l'agriculture dans le monde entier », déclare David Gerbrands (Global Head of Advisory and Inclusive Business Ventures chez Rabo Partnerships). « La combinaison de la technologie, du réseau et des capacités de SatSure et de Rabo Partnerships nous permettra d'aider les institutions financières à renforcer leur gestion des risques, leur collecte et la croissance de leur portefeuille dans le secteur agricole, y compris auprès des petits exploitants. »

Prateep Basu, fondateur et PDG de SatSure, a également fait part de son enthousiasme à propos de ce partenariat : « Grâce à nos relations avec les banques, nous sommes certains que cette collaboration permettra à l'écosystème des prêts agricoles de générer des produits financiers innovants pour les agriculteurs non bancarisés, basés sur le modèle des flux de trésorerie plutôt que sur les garanties traditionnelles provenant de la terre, pour lesquelles la numérisation est encore en cours. »

À propos de Rabo Partnerships :

Rabo Partnerships est une filiale à part entière du groupe Rabobank, axée sur la création d'un impact structurel par l'amélioration de l'inclusion financière, le développement du secteur privé et la sécurité alimentaire. Mettant à profit les capacités du groupe Rabobank, la filiale contribue par le conseil, les réseaux, les solutions numériques, la finance à impact et les investissements à l'amélioration du développement rural et des secteurs agricoles dans les économies émergentes. Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page : Rabo Partnerships - Rabobank .

À propos de SatSure :

SatSure est une société de deeptech qui exploite les données satellitaires, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour favoriser l'intelligence décisionnelle des entreprises. Elle est soutenue par Baring Private Equity Partners India, Asian Development Bank Ventures et de grands clients bancaires devenus investisseurs, comme ICICI Bank, HDFC Bank et Kotak Mahindra Bank. En novembre 2022, SatSure a également lancé un produit en collaboration avec Transunion CIBIL, ce qui souligne davantage l'engagement de la société à favoriser la maturité des produits de SatSure Sage pour l'inclusion financière des petits exploitants agricoles.

