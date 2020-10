SBS explora oportunidades de refinanciamiento

MIAMI, 2 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Spanish Broadcasting System, Inc. (la "Compañía" o "SBS") (OTCQB: SBSAA) evalúa periódicamente las condiciones del mercado, su perfil de liquidez y diversos financiamientos, refinanciamientos y otras alternativas en busca de oportunidades para mejorar y desapalancar su estructura de capital. En relación con esto, la Compañía tiene la intención de comprometerse con ciertos prestamistas existentes y potenciales para una o más alternativas potenciales de transacciones de refinanciamiento. Aunque la Compañía está buscando activamente oportunidades para mejorar su estructura de capital, es posible que algunas o todas esas alternativas no estén disponibles para la Compañía o no se anuncien en el futuro previsible, o nunca. La compañía ofrecerá a ciertos prestamistas existentes y potenciales una presentación que también puede verse en el sitio web de la Compañía, en http://www.spanishbroadcasting.com/webcasts-presentations.

Spanish Broadcasting System, Inc. (SBS) es propietaria y opera estaciones de radio en los principales mercados hispanos de Estados Unidos en Nueva York, Los Ángeles, Miami, Chicago, San Francisco y Puerto Rico, que transmiten los géneros de música tropical, regional mexicana, contemporánea en español para adultos, Top 40 y urbana, incluida la estación de radio hispana líder a nivel global, WSKQ-FM en la ciudad de Nueva York. SBS también opera AIRE Radio Networks, una plataforma de radio nacional de más de 300 estaciones afiliadas que alcanzan el 95 % de la audiencia hispana en Estados Unidos. SBS también es propietaria de MegaTV, una operadora de televisión en red con distribución por aire, cable y satélite, y afiliadas en los EE. UU. y Puerto Rico, produce numerosos conciertos y eventos nacionales en vivo, y posee un conjunto de propiedades digitales, incluida La Música, una aplicación móvil que ofrece contenido de transmisión en vivo de audio y video con temas latinos, y HitzMaker, un destino para nuevos talentos, para aspirantes a artistas. Para obtener más información, visítenos en línea en www.spanishbroadcasting.com.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones a futuro. Estas declaraciones a futuro, que se incluyen de acuerdo con las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, pueden suponer riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden hacer que los resultados reales y el desempeño de SBS en períodos futuros sean sustancialmente diferentes de cualquier resultado o desempeño futuro sugerido por las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa. Si bien creemos que las expectativas reflejadas en dichas declaraciones a futuro se basan en supuestos razonables, no podemos garantizar que los resultados reales no difieran considerablemente de estas expectativas. Las declaraciones "a futuro", tal como dicho término es definido por la Comisión de Bolsa y Valores en sus reglas, regulaciones y comunicados, representan nuestras expectativas o creencias, que incluyen, entre otras, declaraciones sobre nuestras operaciones, desempeño económico, condición financiera, nuestra capacidad para obtener y consumar las transacciones de financiamiento, así como la transacción de recapitalización aquí descrita, estrategias de crecimiento y adquisición, inversiones y planes operativos futuros. Sin limitar la generalidad de lo anterior, palabras como "puede", "hará", "esperar", "creer", "anticipar", "pretender", "prever", "buscar", "planificar", "predecir", "proyectar", "podría", "estimar", "continuar", "buscando" o las variaciones negativas o de otro tipo, o terminología comparable tienen la intención de identificar declaraciones a futuro. Estas declaraciones, por su naturaleza, implican riesgos e incertidumbres sustanciales, algunos de los cuales están fuera de nuestro control, y los resultados reales pueden diferir considerablemente dependiendo de una variedad de factores importantes, como, entre otros, aquellos que identificamos en los informes que presentamos ante la Comisión de Bolsa y Valores, incluido nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2019. Todas las declaraciones a futuro formuladas en este documento están limitadas por estas declaraciones cautelares y factores de riesgo, y no puede garantizarse que los resultados, eventos o situaciones reales a los que se hace referencia en este documento efectivamente ocurran o se materialicen. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones a futuro para reflejar cambios en las suposiciones, eventos no anticipados o cambios en los resultados operativos futuros.

Analistas e inversores José I. Molina Director financiero (305) 441-6901 Analistas, inversores o contactos de prensa Brad Edwards The Plunkett Group (212) 739-6740 Asesores legales Sr. Brad Eric Scheler Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP (212) 859-8019

