Schneider Electric vient d'organiser l'événement EcoXpert Power

La durabilité, l'efficacité et l'innovation étaient les principaux thèmes de l'événement de cette année

Partenaires, clients et collègues de Schneider Electric de toute L' Europe ont pu échanger pendant ces deux jours

RUEIL-MALMAISON, France, 20 février 2023 /PRNewswire/ -- Schneider Electric, leader de la transformation numérique, de la gestion de l'énergie et des automatismes, a annoncé une nouvelle édition réussie de l'événement EcoXpert Power. Cet événement annuel, qui s'est déroulé au Hive à Paris en janvier, a rassemblé les partenaires, clients et collègues de Schneider Electric de toute l'Europe. La conférence a proposé un programme chargé portant sur la durabilité, l'efficacité et l'innovation.

Développement durable et opportunités commerciales

Schneider Electric hosts EcoXpert Power Event

Le premier jour de la conférence était consacré aux "défis du climat et du développement durable pour tous" et aux "opportunités commerciales pour vous".

La première journée de la conférence a débuté par une ouverture sur le thème "partenariat pour le développement durable" et sur la manière dont nous entrons dans le nouveau paysage énergétique avec l'électricité 4.0, en mettant l'accent sur la décarbonation.

Les participants ont ensuite pu suivre 3 présentations.

Les défis du nouveau paysage énergétique. Ou comment transformer entreprise et bâtiments pour les décarboner, ainsi que des conseils pour faire de la durabilité une priorité commerciale pour les EcoXperts et leurs clients.

Soutenir votre parcours de durabilité à chaque étape. Ou tout ce que vous devez savoir pour prospérer dans le nouveau monde électrique. Cette session a également abordé les outils du Scope 3 pour décarboner une entreprise et "comment la circularité peut être bénéfique pour eux, leurs partenaires et leurs clients".

Efficacité commerciale, opportunités commerciales. Cette session a porté sur le "positionnement des EcoXperts pour le succès dans le nouveau paysage énergétique", avec des témoignages, des astuces et conseils pratiques sur la façon de développer son entreprise.

« J'ai vraiment apprécié de partager avec eux un aperçu de la manière dont Schneider a revu l'ensemble de son écosystème et de son mode de fonctionnement : comment il gère ses usines, comment il transforme ses bâtiments en bâtiments verts et comment il gère ses fournisseurs. L'EcoXpert Power Event a été une excellente occasion de préparer nos partenaires à la réussite afin qu'ils puissent faire de même », a déclaré Sylvain Frodé de la Forêt, Senior Vice President, Channels, Power Products chez Schneider Electric.

Les innovations en action

Les principaux thèmes de la deuxième journée de la conférence étaient "Innovations sur le marché" et "Gestion de l'énergie en action".

La deuxième journée, 2 sujets principaux ont été abordés.

Nos innovations. Comment améliorer la sécurité et l'efficacité grâce à l'architecture numérique basse tension, optimiser l'empreinte des panneaux basse tension et en augmenter la durabilité, et tirer parti de la croissance commerciale dans le domaine de la moyenne tension grâce à des solutions vertes et numériques.

Comment Schneider fait progresser l'efficacité dans son siège à Paris. Les participants ont participé à une visite guidée du bâtiment du Hive pour apprendre comment Schneider Electric optimise l'efficacité énergétique. Ils ont également eu l'occasion de découvrir les dernières solutions EcoStruxure dans le nouveau centre d'innovation.

La conférence s'est terminée par une "chasse au trésor" au Louvre, qui a été l'occasion idéale de nouer des contacts entre des clients potentiels et existants, des partenaires et des représentants de Schneider Electric.

« Avec ce programme de conférence complet, notre objectif était de doter les clients et les partenaires des compétences et de la technologie nécessaires pour tirer parti des opportunités commerciales et accélérer un avenir durable » a déclaré Ionut Farcas, Senior Vice President, Europe & International Hub, Division Power Products de Schneider Electric.

Pour plus d'informations sur l'événement EcoXpert, cliquez sur le lien : ttps://www.se.com/fr/fr/partners/ecoxpert/discover/certifications-and-specializations.jsp

À propos de Schneider Electric

La raison d'être de Schneider est de permettre à chacun de tirer le meilleur de son énergie et de ses ressources, afin de concilier progrès et développement durable pour tous. Nous nommons cette ambition : Life is On.

Notre mission est d'être le partenaire digital du développement durable et de l'efficacité de nos clients.

Nous menons la transformation numérique en intégrant les technologies de l'énergie et des automatismes les plus avancées. Nous connectons jusqu'au cloud, produits, plateformes de contrôle, logiciels et services sur l'ensemble du cycle de vie de vos activités pour une gestion intégrée de l'habitat résidentiel, des bâtiments tertiaires, des data centers, des infrastructures et des industries.

Nous sommes la plus locale des entreprises globales. Nous prônons des standards ouverts et rassemblons autour de notre mission un écosystème de partenaires fédérés par nos valeurs de responsabilité et d'inclusion.

www.se.com/fr

Découvrez Life is On

Suivez-nous sur : Twitter | Facebook | LinkedIn | YouTube | Instagram | Blog

Découvrez les dernières perspectives qui façonnent le développement durable, l'électricité 4.0 et les automatismes nouvelle génération sur Schneider Electric Insights

Hashtags : Découvrez comment #EcoStruxure peut vous aider à #MakeItForLife #EcoXpertPower #PressRelease

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2002126/EcoXpert_Power_Event.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1823165/Schneider_Electric_Logo.jpg

SOURCE Schneider Electric