SCHOLLE IPN ANUNCIA QUE SERÁ ADQUIRIDA PELA SIG, FORMANDO UMA EMPRESA LÍDER EM EMBALAGENS

Fundada em 1853 e sediada em Neuhausen, na Suíça, a SIG é uma fornecedora líder de sistemas e soluções para embalagens cartonadas assépticas. A empresa trabalha em parceria com os seus clientes para oferecer produtos alimentícios e bebidas aos consumidores de todo o mundo de forma segura, sustentável e acessível. A tecnologia exclusiva da SIG e sua excelente capacidade de inovação permitem que ela forneça a seus clientes soluções de ponta a ponta para produtos diferenciados, fábricas mais inteligentes e embalagens conectadas, tudo para atender às necessidades em constante mudança dos consumidores. A sustentabilidade é um componente integral da SIG, pois eles usam sua técnica Way Beyond Good para criar um sistema líquido positivo de embalagem de alimentos.

Uma vez combinada, a nova empresa empregará aproximadamente oito mil pessoas em 69 unidades de vendas e manufatura em todo o mundo. A equipe atenderá clientes de alto nível em seis continentes. Sua tecnologia compartilhada e seus recursos de P&D em substratos de papel renovável, extrusão de películas, moldagem por injeção e equipamentos de enchimento são respaldados por uma mentalidade de fabricação do setor 4.0 e um empenho para se tornarem a principal parceira de embalagens sustentáveis do planeta.

Samuel Sigrist, CEO da SIG, disse sobre a combinação de empresas: "A aquisição da Scholle IPN fortalece a posição do SIG como líder global em embalagens inovadoras e sustentáveis para alimentos e bebidas. Ela é consistente com nossa estratégia de expansão geográfica e de categoria, acompanhada de ganhos de participação nos principais mercados. Ao oferecer benefícios claros para clientes, consumidores e ao meio ambiente, criaremos valor para os acionistas."

A combinação da SIG e da Scholle IPN expande sua exposição coletiva aos mercados finais em crescimento e resilientes. O portfólio de soluções de embalagens cartonadas de alimentos e bebidas sustentáveis líderes de mercado da SIG será expandido para incluir as embalagens tipo bag-in-box e pouch da Scholle IPN para clientes de varejo, institucionais e industriais.

Laurens Last, presidente e proprietário da Scholle IPN, declarou: "Estou entusiasmado com o futuro da empresa combinado, e estou ansioso para a nossa inovação conjunta, com a SIG desenvolvendo ainda mais substratos e soluções de embalagens que estão na vanguarda da sustentabilidade." O Sr. Last será indicado por eleição para o Conselho de Administração da SIG na Assembleia Geral Anual da empresa em 7 de abril de 2022.

Ross Bushnell, presidente e CEO da Scholle IPN, continuará liderando os negócios legados da Scholle IPN e se juntará ao Conselho de Administração do Grupo SIG após a conclusão da transação. O Sr. Bushnell comentou que "A SIG e a Scholle IPN são empresas altamente complementares em termos de abordagem de mercado e da importância da sustentabilidade de nossos produtos. Acredito que a combinação de espírito empreendedor, resposta ágil ao mercado e recursos compartilhados de P&D nos permitirá acelerar as inovações para nossos clientes e consolidar nossa liderança coletiva no mercado de soluções de embalagens sustentáveis, particularmente em ofertas assépticas e monomateriais que são fundamentais para a economia circular do setor de embalagens."

Estima-se que a conclusão da transação ocorra no terceiro trimestre de 2022, sujeita às condições e aprovações habituais de fechamento.

SOBRE A SCHOLLE IPN

A Scholle IPN é líder global em soluções completas de embalagens flexíveis, como películas de barreira, acessórios ergonômicos e equipamentos de envase de última geração para bag-in-box e bolsas. Com uma abordagem completa de soluções para embalagens, a Scholle IPN pode rapidamente projetar, fabricar e disponibilizar soluções exclusivas aos clientes que fornecem bilhões de porções de produtos líquidos todos os anos para seus consumidores. www.scholleipn.com

FONTE Scholle IPN

