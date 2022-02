SCHOLLE IPN INFORMUJE O PLANOWANYM PRZEJĘCIU PRZEZ SIG - POWSTAJE LIDER BRANŻY OPAKOWAŃ

Utworzona w 1853 roku firma SIG posiadająca siedzibę w Neuhausen w Szwajcarii to główny dostawca systemów i rozwiązań dla aseptycznych opakowań kartonowych. Partnerstwo z klientami ma na celu dostarczenie konsumentom na całym świecie produktów spożywczych i napojów w sposób bezpieczny, zrównoważony i przystępny cenowo. Niepowtarzalna technologia SIG oraz wyjątkowe zdolności innowacyjne umożliwiają firmie oferowanie swoim klientom kompleksowych rozwiązań dla zróżnicowanych produktów, inteligentnych fabryk i połączonych opakowań, a wszystko to w celu zaspokojenia stale zmieniających się potrzeb konsumentów. Jednym z elementów działalności firmy SIG jest zrównoważony rozwój, wykorzystują oni bowiem swoje podejście Way Beyond Good do tworzenia dodatniego bilansu netto w zakresie opakowań do żywności.