SCHOLLE IPN ANUNCIA QUE SERÁ ADQUIRIDA POR SIG, CON LO QUE SE CONSOLIDA UNA EMPRESA LÍDER EN EMPAQUES

SIG, fundada en 1853 y con sede en Neuhausen, Suiza, es un proveedor líder de sistemas y soluciones para empaques asépticos de cartón. Trabajan en ­ alianza con sus clientes para llevar a los consumidores de todo el mundo alimentos y bebidas de forma segura, sostenible y asequible. La tecnología única de SIG y su extraordinaria capacidad de innovación les permite ofrecer a sus clientes soluciones de extremo a extremo para productos diferenciados, fábricas más inteligentes y paquetes conectados, todo para atender las necesidades en constante cambio de los consumidores. La sostenibilidad es fundamental para SIG, ya que utilizan su enfoque "Way Beyond Good" (mucho más que bueno) para crear un sistema de empaque de alimentos neto positivo.

Una vez combinada, la nueva empresa empleará a casi 8.000 personas en 69 plantas de ventas y fabricación en todo el mundo. El equipo atenderá a clientes selectos en seis continentes. Sus capacidades compartidas de tecnología e I+D en sustratos de papel renovables, extrusión de películas, moldeo por inyección y equipos de llenado están respaldadas por una mentalidad de fabricación de la industria 4.0 y el impulso para convertirse en el principal socio de empaques sostenibles en la Tierra.

Con respecto a la combinación de las empresas, Samuel Sigrist, director ejecutivo de SIG, comentó: "La adquisición de Scholle IPN consolida la posición de SIG como líder global en empaques innovadores y sostenibles para alimentos y bebidas. Es consistente con nuestra estrategia de expansión geográfica y de categorías acompañada del aumento de la participación en mercados clave. Al ofrecer beneficios claros para los clientes, los usuarios y el medio ambiente, potenciaremos el valor para los accionistas".

La combinación de SIG y Scholle IPN amplía su exposición colectiva a mercados finales en crecimiento y resilientes. La cartera de SIG compuesta por soluciones de cartón sostenibles líderes en el mercado para alimentos y bebidas se ampliará para incluir las bolsas en caja y los envases flexibles con boquilla de Scholle IPN para clientes minoristas, institucionales e industriales.

Laurens Last, presidente y propietario de Scholle IPN, expresó: "Me entusiasma el futuro de la empresa combinada y espero con ansias nuestra innovación conjunta mientras SIG sigue desarrollando sustratos y soluciones de empaque que estén a la vanguardia de la sostenibilidad". El Sr. Last será nominado a las elecciones para la junta directiva de SIG en la asamblea general anual de la compañía el 7 de abril de 2022.

Ross Bushnell, presidente y director ejecutivo de Scholle IPN, seguirá liderando el negocio heredado de Scholle IPN y se incorporará a la junta ejecutiva del Grupo SIG tras el cierre de las transacciones. El Sr. Bushnell comentó que "SIG y Scholle IPN son empresas altamente complementarias en términos de enfoque de mercado y de la importancia que la sostenibilidad tiene para nuestros productos. Creo que la combinación de espíritu emprendedor, respuesta ágil en el mercado y capacidades compartidas de I+D nos permitirá acelerar las innovaciones para nuestros clientes y consolidar nuestro liderazgo colectivo en el mercado en soluciones de empaque sostenibles, en particular para todas las ofertas asépticas y monomateriales que son clave para los empaques en la economía circular".

Se espera que la transacción concluya antes de finalizar el tercer trimestre de 2022, sujeta a las condiciones habituales de cierre.

Para obtener más información, visite www.scholleipn.com o https://www.sig.biz/en

ACERCA DE SCHOLLE IPN

Scholle IPN es líder global en soluciones integrales de empaques flexibles como películas de barrera, accesorios ergonómicos y equipos de llenado y sellado de última generación para bolsas en caja y envases flexibles. Con un enfoque en soluciones integrales de empaque, Scholle IPN puede diseñar, fabricar y ofrecer rápidamente soluciones únicas a los clientes que proporcionan miles de millones de raciones de productos líquidos cada año a sus consumidores. www.scholleipn.com

FUENTE Scholle IPN

