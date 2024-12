Schweden-Umfrage enthüllt die verrücktesten Reise-Missgeschicke

Jeder zehnte Reisende* gibt zu, versehentlich am falschen Ziel gelandet zu sein.

STOCKHOLM, 10. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Ähnlich wie die legendären Verwechslungen in dem beliebten Weihnachtsfilm Kevin – Allein in New York, in dem sich die Charaktere auf urkomische Weise am falschen Ort wiederfinden, haben einige Reisende ihre eigenen Geschichten darüber erzählt, wie sie versehentlich am falschen Ort gelandet sind. Da die Urlaubssaison vor der Tür steht, sind diese Anekdoten eine ebenso warnende wie amüsante Erinnerung daran, die Reisedetails noch einmal zu überprüfen.

Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage* im Auftrag von Visit Sweden gab knapp jeder zehnte Befragte (8 Prozent) an, auf Reisen schon einmal am falschen Zielort gelandet zu sein. Von den 80 Millionen Menschen, die davon träumen, Schweden zu besuchen, könnten sich fast also 8 Millionen versehentlich in einem anderen Sweden wiederfinden. Hoppla!

So erkennt man das Original Schweden: www.youtube.com/watch?v=eXSRXLzoRFM

Was passiert, wenn Reisepläne eine unerwartete Wendung nehmen? Einige der heiteren Reiseabenteuer aus der Umfrage von Visit Sweden zeigen, dass gerade diese Überraschungen oft die besten Geschichten schreiben:

Von Venice (Venedig) nach Vännäs: In der Hoffnung auf Gondeln in Venedig landete ein asiatisches Paar im ländlichen Vännäs, in der Nähe von Umeå, Nordschweden. Sie kommentierten ihre ungeplant geänderte Reiseroute so: „Wir haben jede Minute geliebt. So viel Schnee haben wir noch nie zuvor gesehen. Umeå war besser als Venedig. Wir wurden unglaublich herzlich empfangen."

Ein Buchungsfehler hätte fast dazu geführt, dass ein Reisender in , statt in der schwedischen Universitätsstadt Uppsala landete. Zum Glück wurde der Umweg rechtzeitig bemerkt und korrigiert. Kil statt Kiel: Ein skandinavischer Bahnreisender, der nach Kiel in Deutschland wollte, landete in Kil, Schweden – auch charmant, aber deutlich weniger maritim.

Ein skandinavischer Bahnreisender, der nach Kiel in Deutschland wollte, landete in Kil, Schweden – auch charmant, aber deutlich weniger maritim. Kiruna… mit Tropen-Feeling: Ein Reisender , der von Schwedisch Lapplands verschneiten Nordlichtern träumte, landete im tropischen Kiruna in Uganda und tauschte Rentiere gegen Savannen ein.

Um zukünftige Reise-Pannen zu vermeiden, hat Schweden beim Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) einen Antrag auf Eintragung der Marke „Sweden" als Reiseziel gestellt.

Die mitunter amüsanten Verwechslungen zeigen, wie wichtig es ist, das Original Schweden zu unterscheiden. Reisende, die bereits die Petition zur Unterstützung des Antrags auf Markenschutz auf der Website von Visit Sweden unterzeichnet haben, wurden gefragt, ob ihrer Meinung nach noch andere original schwedische Ikonen als Marke geschützt werden sollten. Die Antworten waren eindeutig: Fika (die heilige Kaffeepause), Zimtschnecken (wohl Schwedens süßester Exportartikel), Friluftsliv (die Natur wie ein echter Schwede genießen) und Midsommar (mit Blumenkranz-Pflicht).

Um sicherzugehen, dass das gewünschte Reiseziel erreicht wird, lohnt sich ein Blick darauf, wie viele Namensvetter ein Land oder eine Stadt haben könnten. Auf https://visitsweden.de/original-schweden lässt sich dies nicht nur einfach überprüfen, sondern auch entdecken, ob es irgendwo auf der Welt einen Ort mit demselben Namen gibt.

*Quellenhinweis: Visit Sweden Umfrage Herbst 2024, Visit Sweden/YouGov, 1.000 Interviews pro Markt (UK, US, DE, NL, FR, FI, DK, NO, SE), online durchgeführt mit Männern und Frauen im Alter von 20–70 Jahren.

