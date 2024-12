Voyages en Suède : une enquête dévoile les « mésaventures » les plus cocasses

STOCKHOLM, 10 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Un peu comme dans le film culte Maman, j'ai encore raté l'avion (Home Alone 2), où des personnages se retrouvent par erreur au mauvais endroit, certains voyageurs ont partagé leurs propres anecdotes de voyage aux tournures imprévues. À l'approche des fêtes, ces histoires sont autant de leçons amusantes qu'un rappel utile : mieux vaut vérifier deux fois les détails de son voyage !

Photo: Asaf Kliger/ICEHOTEL. Northern lights, Sweden

Comment repérer la véritable Suède

Video: Repérez la véritable Suède

D'après un sondage YouGov* mené par Visit Sweden, 8% des personnes interrogées admettent s'être déjà rendues au mauvais endroit lors d'un voyage. Parmi les 80 millions de voyageurs intéressés par un séjour en Suède, cela représente près de 8 millions d'individus qui pourraient se rendre ailleurs que dans la version originale de la Suède.

Voici quelques-unes des mésaventures les plus surprenantes révélées par l'enquête :

Kiruna… à l'ambiance tropicale ! Un voyageur rêvant des aurores boréales de Laponie s'est retrouvé à Kiruna... en Ouganda ! Exit les rennes, bonjour la savane.

Un voyageur rêvant des aurores boréales de Laponie s'est retrouvé à Kiruna... en Ouganda ! Exit les rennes, bonjour la savane. Rêves de Venice ( Venise ), réalité de Vännäs : Dans l'espoir de découvrir les gondoles de Venise , un couple asiatique a atterri à Vännäs, petit village du nord de la Suède. « Nous avons savouré chaque instant. Nous n'avions jamais vu autant de neige. Umeå était encore mieux que Venise . Nous avons reçu un accueil incroyablement chaleureux. »

Dans l'espoir de découvrir les gondoles de , un couple asiatique a atterri à Vännäs, petit village du nord de la Suède. « Nous avons savouré chaque instant. Nous n'avions jamais vu autant de neige. Umeå était encore mieux que . Nous avons reçu un accueil incroyablement chaleureux. » Uppsala ou « Oups ala » ? Une erreur de réservation a failli faire atterrir un voyageur à Uppsala, aux États-Unis, au lieu de la ville universitaire suédoise. Oups ! Heureusement, l'itinéraire a été corrigé à temps – pour le plus grand plaisir des vikings !

Une erreur de réservation a failli faire atterrir un voyageur à Uppsala, aux États-Unis, au lieu de la ville universitaire suédoise. Oups ! Heureusement, l'itinéraire a été corrigé à temps – pour le plus grand plaisir des vikings ! Kil au lieu de Kiel. Un passager en train, en route pour Kiel en Allemagne, s'est rendu à Kil, en Suède. Charmant, certes, mais loin de la mer.

Comme quoi, les surprises de voyage font souvent les meilleures histoires ! Et même si ces anecdotes n'impliquent pas de courses effrénées à l'aéroport ou de famille oubliée, elles nous rappellent gentiment qu'à Noël, même le Père Noël vérifie son itinéraire deux fois !

Pour éviter de telles mésaventures, la Suède est devenue le premier pays au monde à déposer une demande auprès de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) afin de faire de "Sweden" une marque déposée.

Toutes ces confusions soulignent l'importance de différencier la véritable Suède de ses dupes. Parmi les voyageurs ayant signé une pétition en ligne pour soutenir cette initiative, certains proposent de protéger d'autres trésors suédois : le fika (l'art sacré de la pause-café), les kanelbullar (les irrésistibles brioches à la cannelle), le friluftsliv (la connexion à la nature tel un vrai Suédois) et la midsommar (couronnes de fleurs obligatoire bien sûr !).

Pour être certain d'arriver à la bonne destination, prenez le temps de vérifier combien d'homonymes un pays ou une ville peuvent avoir avant de partir. Rendez-vous ici pour le découvrir. Et en guise de divertissement, profitez-en pour voir si un lieu dans le monde porte le même nom que le vôtre !

Télécharger la vidéo et les visuels

*Source : Enquête Visit Sweden Automne 2024, Visit Sweden/YouGov, 1 000 interviews par marché (UK, US, DE, NL, FR, FI, DK, NO, SE), via internet, avec des hommes et des femmes âgés de 20 à 70 ans

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2575133/Visit_Sweden.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2549457/5063253/Visit_Sweden_Logo.jpg