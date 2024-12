Una encuesta en Suecia revela los percances de viaje más raros

El 8% admite haber llegado al destino equivocado

ESTOCOLMO, 10 de diciembre de 2024 /PRNewswire/ -- Al igual que las emblemáticas confusiones de la querida película navideña Solo en casa 2: perdido en Nueva York, donde los personajes se encuentran de forma divertida en el lugar equivocado, algunos viajeros han compartido sus propias historias de encontrarse sin querer en el destino equivocado. A medida que nos acercamos a la temporada navideña, estas anécdotas sirven como recordatorios tanto cómicos como de advertencia para comprobar dos veces los detalles del viaje.

Según una encuesta reciente de YouGov* realizada por Visit Sweden, el 8% de los encuestados admitió haber terminado en el destino equivocado durante un viaje. De los 80 millones de viajeros que sueñan con visitar Suecia, casi 8 millones podrían terminar accidentalmente en una Suecia diferente, no la original. ¡Ups!

A continuación, se muestran algunos ejemplos de las alegres desventuras de la encuesta, cuando los planes de viaje toman un rumbo diferente:

Kiruna… ¡con un giro inesperado! Un viajero que soñaba con las auroras boreales nevadas de Laponia terminó en la tropical Kiruna, Uganda , intercambiando renos por sabanas.

Un viajero que soñaba con las auroras boreales nevadas de Laponia terminó en la tropical Kiruna, , intercambiando renos por sabanas. Venecia, sueños; Vännäs, realidad : una pareja de Asia , que esperaba poder viajar en góndola en Venecia, viajó en tren a Vännäs, cerca de Umeå, Suecia. En lugar de canales, por suerte encontraron a un amable lugareño que les ayudó a orientarse. A su regreso, dijeron: "Nos encantó cada minuto. Nunca habíamos visto tanta nieve antes. Umeå era mejor que Venecia. Nos recibieron de maravilla".

: una pareja de , que esperaba poder viajar en góndola en Venecia, viajó en tren a Vännäs, cerca de Umeå, Suecia. En lugar de canales, por suerte encontraron a un amable lugareño que les ayudó a orientarse. A su regreso, dijeron: "Nos encantó cada minuto. Nunca habíamos visto tanta nieve antes. Umeå era mejor que Venecia. Nos recibieron de maravilla". ¿Uppsala o Hoopsala? Una confusión casi envió a un amigo a Upsala , Estados Unidos, en lugar de a la histórica ciudad universitaria de Suecia. Afortunadamente, el desvío sin vikingos se evitó justo a tiempo.

Una confusión casi envió a un amigo a , Estados Unidos, en lugar de a la histórica ciudad universitaria de Suecia. Afortunadamente, el desvío sin vikingos se evitó justo a tiempo. Kil, no Kiel: un pasajero de tren con destino a Kiel, Alemania, terminó en Kil, Suecia, un lugar encantador, pero con menos ambiente marítimo.

Porque, a veces, las sorpresas de viaje son las mejores historias. Y, aunque estas historias no tengan que ver con escapadas festivas al aeropuerto ni con familiares olvidados, son un amable recordatorio esta Navidad: ¡hasta Papá Noel revisa su ruta dos veces!

Para ayudar a evitar futuros contratiempos en viajes, Suecia, como primer país del mundo, ha solicitado a la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) registrar la marca Suecia como destino.

Las confusiones ponen de relieve la necesidad de distinguir la Suecia original. A los viajeros que ya habían firmado una petición en línea para apoyar la solicitud de registro de la marca se les preguntó si creían que había otros tesoros suecos originales que deberían ser registrados. Sus sugerencias fueron deliciosas: fika (la preciada pausa para el café), cinnamon buns (posiblemente el dulce más dulce de Suecia), friluftsliv (abrazar la naturaleza como un verdadero sueco) y midsommar (las coronas de flores son imprescindibles).

Para garantizar que los viajeros lleguen a su destino deseado, se recomienda comprobar cuántos países o ciudades tienen el mismo nombre antes de partir. Descubra si hay algún lugar en el mundo que tenga el mismo nombre: visitsweden.com/visit-the-original-sweden

Imágenes y vídeos de prensa

*Emisor: Visit Sweden Survey Autumn 2024, Visit Sweden/YouGov 1,000 interviews per market (UK, US, DE, NL, FR, FI, DK, NO, SE), via the internet, with men and women aged 20-70

