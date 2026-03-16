Se inaugura un supermercado Meijer en Brownsburg el 6 de mayo

La nueva ubicación será la tienda número 44 de la cadena de tiendas minoristas familiar en Indiana

GRAND RAPIDS, Michigan, 16 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Meijer anunció hoy que inaugurará un nuevo supermercado en Brownsburg, Indiana, el 6 de mayo, lo que aumentará a 44 la cantidad de tiendas de la empresa minorista en el estado. El nuevo supermercado de 159,000 pies cuadrados se encuentra en 9202 E. 56th Street, en Brownsburg.

La tienda contará con una amplia variedad de productos agrícolas frescos y artículos de primera necesidad que los residentes del estado de Indiana conocen y aprecian, lo cual incluye departamentos de panadería, carnes, pescados y mariscos, y charcutería, un área de flores, centro de jardinería, ropa y artículos para el hogar, todo a un excelente precio. El supermercado también incluirá una farmacia de servicio completo con ventanilla para automóviles, sección de cuidado de la salud y belleza, un amplio departamento para mascotas, artículos electrónicos, juguetes y artículos deportivos. Se compartirán más detalles acerca de la tienda a medida que se acerque su gran inauguración. Una estación de servicio Meijer exprés abrirá el 8 de abril junto a la tienda.

"Sabemos que el valor y la conveniencia son fundamentales para nuestros clientes ocupados que buscan hacer rendir su dinero, y nuestros supermercados son un lugar de compras integral que ofrece ambos todos los días", afirmó Jess Murray, vicepresidente de la región de Indiana para Meijer. "Nos entusiasma integrarnos a la comunidad de Brownsburg y esperamos abrir nuestras puertas a los clientes a finales de esta primavera".

Todavía hay algunas vacantes disponibles, tanto a tiempo parcial como a tiempo completo. Los candidatos ideales deben poseer un deseo de brindar un servicio al cliente excepcional y desarrollar sus habilidades como parte del equipo de Meijer. Las personas interesadas en el puesto pueden encontrar más información y presentar su solicitud en línea en https://jobs.meijer.com/stores.

Meijer ha formado parte de las comunidades de Indiana desde 1994. La cadena de tiendas minoristas emplea a más de 13,000 personas en todo el estado, tanto en las tiendas como en sus centros de distribución y fabricación de Middlebury. Desde que inauguró su primera tienda en el estado, Meijer se comprometió a apoyar las causas, eventos y equipos que más les importan a los residentes de Indiana. Estas causas incluyen la lucha contra el hambre mediante el Gleaners Food Bank of Indiana, el apoyo a eventos comunitarios organizados por el 500 Festival y la alianza con los favoritos de los aficionados, como los Indianapolis Colts, Indiana University Athletics, Notre Dame Athletics y Purdue University Athletics.

Acerca de Meijer: Meijer es una empresa minorista de propiedad privada y gestión familiar que atiende a clientes en más de 500 supermercados, tiendas de comestibles, mercados de barrio y establecimientos exprés en todo el Medio Oeste. Como pionera del concepto de "ventanilla única", más de 70,000 integrantes del equipo de Meijer se esfuerzan por ofrecer una experiencia de compra en línea y en la tienda agradable y fácil, con una variedad de alimentos frescos, ropa de alta calidad, artículos de primera necesidad, así como productos y servicios de salud y bienestar. Meijer es reconocida constantemente como "Great Place to Work" (excelente lugar para trabajar) y dona anualmente al menos el 6 % de sus ganancias para potenciar sus comunidades. Puede encontrar más información acerca de la empresa en newsroom.meijer.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/773739/Meijer_Logo.jpg

FUENTE Meijer