Sea parte de la acción: se abre la inscripción de voluntarios para el decimosegundo Meijer LPGA Classic para Simply Give que se celebra anualmente

El torneo busca a más de 1,400 voluntarios para apoyar la principal parada del oeste de Michigan en la LPGA Tour

GRAND RAPIDS, Michigan, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Meijer LPGA Classic para Simply Give regresa del 18 al 21 de junio e invita nuevamente a los miembros de la comunidad a participar como voluntarios en apoyo al golf de clase mundial y a los importantes esfuerzos en la lucha contra el hambre. Las personas interesadas deben inscribirse hoy mismo en meijerlpgaclassic.com.

"Nuestros voluntarios hacen que este torneo sea verdaderamente especial", afirmó Cathy Cooper, directora ejecutiva del Meijer LPGA Classic. "Su dedicación y trabajo en equipo nos ayudan cada año a crear una experiencia memorable tanto para los aficionados como para los jugadores, al tiempo que contribuyen a nuestra misión de apoyar el programa de lucha contra el hambre Simply Give. Esperamos dar la bienvenida tanto a los voluntarios nuevos como a los que repiten para otro evento increíble".

La cuota de voluntario es de $30 e incluye:

Dos camisetas oficiales del torneo de golf si realiza dos o más turnos como voluntario, o una camiseta oficial del torneo de golf por cada turno de voluntariado

Una gorra o visera oficial del torneo

Un prendedor exclusivo del Meijer LPGA Classic

Cuatro pases semanales al campo para amigos o familiares

Un pase de estacionamiento

Comidas y bebidas de cortesía durante los turnos programados

El Meijer LPGA Classic ofrece diversas funciones de voluntariado para elegir, entre ellas: anotadores de campo, mariscales de campo, apoyo en Discovery Land, asistentes de hospitalidad a tiempo completo y mucho más. Para obtener la lista completa y las descripciones de las funciones, haga clic aquí.

Para quienes estén abiertos a cualquier experiencia en el campo, existe el puesto de "voluntario general", que les brinda a las personas la oportunidad de apoyar diferentes aspectos del torneo. Para inscribirse como voluntario general, la persona solo debe seleccionar un horario y el comité de Servicios de Voluntariado le indicará el lugar que necesite asistencia al llegar al campo.

Se recomienda a los voluntarios que se inscriban pronto, ya que los comités y los horarios de los turnos se asignan por orden de llegada.

"Al celebrar nuestro 12.o año del Meijer LPGA Classic, estamos sumamente agradecidos con nuestros voluntarios, cuya dedicación ha tenido un impacto duradero tanto en este torneo como en nuestras comunidades", compartió Cooper. "Su tiempo y energía han ayudado a que este evento prospere año tras año, lo cual impulsa nuestro objetivo continuo de apoyar a los bancos locales de alimentos y marcar una diferencia real en todo el Medio Oeste".

Desde 2014, el Meijer LPGA Classic for Simply Give ha generado más de $13 millones para apoyar a los bancos de alimentos en todo el Medio Oeste.

Para obtener más información sobre el Meijer LPGA Classic for Simply Give o para colaborar como voluntario, visite meijerlpgaclassic.com.

Siga la acción y manténgase al día con las últimas noticias del torneo siguiendo #ForeHunger y #MeijerCommunity en las redes sociales.

Acerca del Meijer LPGA Classic para Simply Give: El Meijer LPGA Classic para Simply Give es un evento oficial de la LPGA Tour que presenta a 144 de las mejores jugadoras femeninas de golf del mundo, en una competencia de cuatro días de duración, con 72 hoyos de juego en el Blythefield Country Club en Belmont, Michigan. En asociación con Meijer, una empresa minorista con sede en Grand Rapids, Michigan, que opera más de 500 supercentros, Meijer Grocery, mercados de barrio y ubicaciones Express en Michigan, Ohio, Indiana, Illinois, Kentucky y Wisconsin, este torneo de golf de primer nivel combina una competencia de clase mundial con la ayuda comunitaria, mediante el programa de ayuda contra el hambre Simply Give de la cadena minorista, que apoya a despensas de alimentos locales en todo el Medio Oeste. Como uno de los principales torneos de la LPGA para familias y amantes de la buena comida, el Meijer LPGA Classic para Simply Give representa tanto la competencia de élite como su compromiso continuo de generar un impacto positivo en la comunidad. Para más información, visite meijerlpgaclassic.com y siga el torneo en Instagram y X en @MeijerLPGA.

Acerca del Blythefield Country Club: Ubicado justo al norte de Grand Rapids, Blythefield brinda a las familias la mejor experiencia social y de golf en el oeste de Michigan desde 1928. Con el río Rogue fluyendo a través del complejo, Blythefield cuenta con uno de los paisajes de torneos más hermosos de Michigan. Anteriormente, Blythefield ha sido sede del Western Amateur de 1953, del Western Open de 1961, que ganó Arnold Palmer, así como del Western Junior de 2005, que ganó Rickie Fowler. Desde 2014, Blythefield tiene el honor de ser la sede del Meijer LPGA Classic. Obtenga más información sobre el Blythefield Country Club en www.blythefieldcc.org.

FUENTE Meijer