Sécurité renforcée pour les clients de la banque Alpha Bank Romania : nouveau système anti-fraude développé à l'aide de Montran

NEW YORK, 11 septembre 2024 /PRNewswire/ -- La banque Alpha Bank Romania, en partenariat avec Montran, le principal fournisseur de systèmes de paiement interbancaire du pays, a lancé un système avancé de lutte contre la fraude. Cette collaboration stratégique a permis de renforcer considérablement les mesures de sécurité de la banque, offrant aux clients un niveau de protection supplémentaire pour leurs transactions financières.

Le nouveau système anti-fraude est une solution avancée conçue pour détecter et prévenir les activités frauduleuses en temps réel. Grâce à une technologie de pointe, le système intègre un ensemble complexe de règles et d'algorithmes qui surveillent les transactions financières et identifient rapidement tout comportement suspect.

Ce système permet non seulement de prévenir la fraude, mais aussi de réduire grandement l'impact financier sur les clients grâce à des interventions rapides et efficaces. La flexibilité de la solution permet l'intégration avec d'autres systèmes de paiement, notamment les paiements instantanés, ce qui garantit une protection constante et adaptable aux besoins du marché. En outre, cette solution configurable et évolutive est en mesure de s'adapter aux différents scénarios de risque rencontrés dans le secteur bancaire.

« Montran a joué un rôle crucial dans le développement de ce système anti-fraude. Nous avons réussi à mettre en place un système performant, flexible et innovant en un temps record », a déclaré Marius Stancu, directeur du développement des applications chez Alpha Bank.

Irina Cârcu, Regional Sales Manager chez Montran, a souligné l'importance de ce projet : « Après la mise en œuvre réussie du système de paiement instantané en partenariat avec Alpha Bank en novembre 2023, nous avons poursuivi avec le lancement de ce nouveau système anti-fraude, qui renforce la sécurité des transactions pour les clients d'Alpha Bank ».

L'utilisation croissante des paiements instantanés sur le marché roumain s'est accompagnée d'une augmentation des risques de fraude. L'intégration rapide de la solution anti-fraude de Montran dans les systèmes d'Alpha Bank a été essentielle pour la protection des clients.

« Notre système s'intègre aux paiements instantanés et non instantanés, fonctionne en temps réel et de façon indépendante ou parallèle aux solutions anti-fraude existantes dans les banques », a ajouté Mme Cârcu.

Cette initiative réaffirme l'engagement d'Alpha Bank à sélectionner les meilleurs partenaires pour proposer des services bancaires sûrs et fiables à ses clients, en restant à la pointe de l'innovation dans le secteur bancaire.

À propos d'Alpha Bank

Alpha Bank est une institution financière de premier plan qui se consacre à la fourniture d'une large gamme de services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux institutions. Elle propose une gamme complète de produits, notamment des comptes d'épargne, des prêts, des cartes de crédit, des solutions d'investissement et des services bancaires en ligne. Pour en savoir plus : Alpha Bank.

À propos de Montran

Montran est le principal fournisseur de solutions de paiement et de gestion des liquidités, au service des plus grandes institutions financières du monde, avec des installations et des opérations stratégiques situées dans plus de 80 pays. Découvrez-en plus sur Montran.

CONTACT : Veronica Alvaro, Tél. : P. (+593) 2 323 0349