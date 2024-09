Wyższy poziom bezpieczeństwa dla klientów Alpha Bank Romania: nowy system ochrony przed nadużyciami finansowymi opracowany z firmą Montran

NOWY JORK, 11 września 2024 r. /PRNewswire/ -- Alpha Bank Romania w ramach współpracy ze spółką Montran, czołowym dostawcą systemów płatności międzybankowych w kraju, uruchomił zaawansowany system ochrony przed nadużyciami finansowymi. Ta strategiczna współpraca znacznie umocniła środki bezpieczeństwa stosowane przez bank, dostarczając klientom dodatkową warstwę ochrony ich transakcji finansowych.

Nowy system ochrony przez nadużyciami finansowymi jest zaawansowanym rozwiązaniem, opracowanym w celu wykrywania nieuczciwych działań i zapobiegania ich skutkom w czasie rzeczywistym. W oparciu o najnowocześniejszą technologię system łączy w sobie złożony zestaw reguł i algorytmów do monitorowania transakcji finansowych i szybkiej identyfikacji podejrzanych zachowań.

System ten nie tylko zapobiega nadużyciom, lecz również znacznie ogranicza ich skutki finansowe odczuwane przez klientów dzięki szybkiej i skutecznej interwencji. Elastyczność tego rozwiązania pozwala na integrację z innymi systemami płatności, w tym z systemem szybkich płatności, zapewniając stałą ochronę, którą można dostosować do danych potrzeb rynkowych. W rozwiązaniu tym również przewidziano możliwość zmiany konfiguracji i skali, co zapewnia przestrzeń do dostosowania się do różnych zagrożeń, które można napotkać w sektorze bankowym.

„Firma Montran odegrała kluczowa rolę w opracowaniu systemu ochrony przez nadużyciami finansowymi. Udało nam się wdrożyć wydajny, elastyczny i innowacyjny system w rekordowym czasie" - powiedział Marius Stancu, dyrektor ds. rozwoju aplikacji w Alpha Bank.

Irina Cârcu, regionalna dyrektor sprzedaży w firmie Montran, podkreśliła wagę tego projektu: „Po pomyślnym wdrożeniu systemu szybkich płatności w ramach partnerstwa z Alpha Bank w listopadzie 2023 r., przystąpiliśmy do uruchomienia nowego systemu ochrony przez nadużyciami finansowymi, który umacnia bezpieczeństwo transakcji dla klientów Alpha Bank".

Podczas gdy udział szybkich płatności na rumuńskim rynku staje się coraz większy, związane z tym zagrożenie wystąpieniem nadużyć finansowych również rośnie. Szybka integracja systemu ochrony przed nadużyciami finansowymi firmy Montran w systemach Alpha Bank była kluczowa dla ochrony klientów.

„Nasz system integruje się zarówno z szybkimi, jak i standardowymi płatnościami, działa w czasie rzeczywistym i może być stosowany niezależnie lub w połączeniu z istniejącymi rozwiązaniami ochrony przed nadużyciami finansowymi w bankach" - dodała Irina Cârcu.

Inicjatywa ta umacnia zaangażowanie Alpha Bank w wybór najlepszych partnerów w celu zapewnienia klientom bezpiecznych i niezawodnych usług bankowych i utrzymania czołowej pozycji pod względem innowacji w sektorze bankowym.

Alpha Bank

Alpha Bank jest czołową instytucją finansową, która stawia sobie za cel świadczenie szerokiej gamy usług bankowych na rzecz klientów indywidualnych, korporacyjnych i instytucjonalnych. Alpha Bank dysponuje kompleksową ofertą produktów, obejmującą rachunki oszczędnościowe, pożyczki, karty kredytowe, rozwiązania inwestycyjne i bankowe usługi online. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Alpha Bank.

Montran

Montran to czołowy dostawca rozwiązań w zakresie zarządzania płatnościami i środkami pieniężnymi, obsługujący największe instytucje finansowe na świecie, dysponując kluczowymi systemami i działalnością w ponad 80 krajach. Dowiedz się więcej, odwiedzając stronę Montran.

