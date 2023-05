Sediando Seu Quinto Festival Internacional de Clientes, a XCMG Machinery Avança no Roteiro de Internacionalização e Desenvolvimento Sustentável, Destacando a Transformação Inteligente e Novos Produtos Energéticos

XUZHOU, China, 18 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- XCMG Machinery ("XCMG", SHE: 000425) abriu seu quinto Festival Internacional de Clientes (o "Festival") recentemente em Xuzhou, China, alinhando produtos emblemáticos e soluções inteligentes inovadoras para comemorar as conquistas marcantes do Grupo com clientes, parceiros, especialistas do setor e mídia globais durante todo o evento global de sete dias.

O primeiro Festival contou com a presença de mais de 300 clientes de 22 países e estabeleceu o maior recorde de assinatura de pedidos em um único dia de 500 milhões de yuans (US$ 71,155 milhões).

Este ano marca o 80º aniversário da XCMG. A internacionalização sempre foi a estratégia chave, pois constrói uma empresa líder mundial em produtos e soluções de maquinários de construção, seguindo o roteiro de desenvolvimento "high-end, inteligente, verde, orientado a serviços e internacional".

Nos últimos três anos, a XCMG alcançou resultados significativos no mercado internacional, aumentando o número de revendedores estrangeiros para 350, ao mesmo tempo em que amplia o escopo dos negócios para setores emergentes, incluindo maquinário agrícola. A XCMG agora exporta para mais de 190 países e regiões em todo o mundo, com centros de P&D, bases de fabricação e fábricas de montagem que operam em mais de uma dúzia de países, incluindo Alemanha, Brasil, EUA e Índia.

Como um dos três principais fabricantes em maquinários de construção do mundo, os cinco setores pilares do grupo de terraplanagem, içamento, empilhamento, concreto e equipamentos rodoviários continuam liderando o setor, e é a fabricante Nº1 em maquinários de construção da China há 34 anos.

Em 2022, a XCMG cresceu fortemente no mercado externo, com receita de vendas respondendo por 30% do total. Sua receita no exterior no primeiro trimestre de 2023 ultrapassou 10,6 bilhões de yuans (US$ 1,51 bilhão), um número recorde para o desempenho de um trimestre que representou 45% da receita total, marcando um forte começo para um ano próspero.

Paralelamente ao Festival, a XCMG teve uma equipe visitando a Europa como parte da delegação comercial de Xuzhou e fechou pedidos no valor de 32,526 milhões de euros (US$ 35,28 milhões) com clientes na Alemanha, Polônia, França, Países Baixos, Itália e Espanha.

"A XCMG está comprometida não apenas em exportar produtos 'Avançados e Duráveis', mas também em fornecer serviços integrados e suporte como parte da estratégia de 'cadeia de valor'", disse Lu Chuan, presidente da XCMG. "Estamos alavancando as tecnologias para construir mais centros de treinamento no exterior e instalações de peças de reposição para prestar serviços rápidos aos nossos clientes globais".

