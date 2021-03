Seegenes nyeste COVID-19-test kan detektere 4 gener av SARS-CoV-2 simultant og gjenkjenner flere virusvarianter

Seegenes nye produkt filtrerer COVID-19 og varianter under primær PCR-testing på 1 time og 55 minutter

Seegenes egenutviklede høye multipleksing-teknologi lar deg påvise 10 forskjellige targets

Sørkoreansk firma vil forske på flere versjoner av diagnostiske tester for varianter

SEOUL, Sør-Korea, 17. mars 2021 /PRNewswire/ -- Seegene (KQ096530), et bioteknologiselskap som spesialiserer seg innenfor molekylær diagnostikk, sa onsdag at de fullførte utviklingen av verdens første diagnostikktest for varianter som samtidig kan påvise COVID-19 og screene for flere virusvarianter. Dette med en enkel multipleks real-time PCR-test. 'Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay kan påvise både koronavirus og variantene i den første runden av testing. Dette er en ideell måte å screene gener av koronavirus på, siden pandemien fremdeles pågår etter å ha utviklet seg med mer smittsomme varianter, og nå har spredt seg til minst 70 land.

Den nye COVID-19-testen kan påvise totalt 10 targets, inkludert fire gener for koronavirus (E-gen, RdRP-gen, N-gen og S-gen), og fem definerte virusvarianter spesielt oppdaget i de mest anerkjente linjene. Disse variantene inkluderer B.1.1.7 (UK lineage of concern, assosiert med mutasjon N501Y), B.1.351 sørafrikansk avstamning definert ved 501Y.V2), P.1 (brasiliansk avstamning med varianter av biologisk betydning E484K, N501Y og K417T), B.1.1.207 (avstamning fra USA). Å påvise fire gener av koronavirus i ett enkelt analyserør kan bare utføres av Seegene og deres unike teknologi, noe som er ekstremt viktig for å påvise den fortsatt raske utviklingen av viruset.

Seegenes teknologi kan påvise med nøyaktighet de forskjellige typene av muterte varianter, inkludert de med punktmutasjon og delesjon av aminosyrer.

I tillegg kan Seegenes 'Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay' forhåndsscreene mistenkelige nye varianter som mistenkes å ha samme oppbygning som allerede påviste mutasjoner. Nylig har flere mutasjoner av COVID-19 blitt rapportert å ha overlapping, som mutasjon N501Y, som nå har blitt påvist i flere varianter, etter å ha blitt rapportert i variantene i Storbritannia og Sør-Afrika.

'Allplex™ SARS-CoV-2 Master Assay' kan også brukes sammen med 'Allplex™ RV Essential Assay,' en ett-stegs analyse for screening av 17 virus targets som forårsaker luftveisinfeksjoner. Med en enkel swab/penselprøve, kan de to gi høy brukervennlighet i å påvise essensielle respiratoriske patogener på en nøyaktig og omfattende måte.

Seegene bruker også sin originale teknologi av endogene interne kontrollsystemer som verifiserer hele testprosessen, fra innsamling av prøven, som gjør den mindre invasive metoden med spyttprøver til et brukbart alternativ.

Firmaet la til at en ekstraksjons-fri metode nå er under utvikling. Den ekstraksjons-frie metoden kan korte ned testprosessen og fjerne bekymringer dersom det oppstår mangler på ekstraksjonsreagens og forbruksvarer.

Ved å inkludere Seegenes egenutviklede høye multipleksing-teknologi, er Seegene de første på markedet som kan påvise både COVID-19 og varianter i ett enkelt reagensrør. Firmaet har allerede over 150 multipleks diagnostiske tester i porteføljen sin, inkludert analyser for HPV og STI. Med firmaets system for automatisk overvåkning av store data in silico, sier diagnostikkfirmaet at de følger nøye med på og analyserer globale databaser om koronavirus og dets varianter, noe som muliggjør rask respons og videre produktutvikling.

Dr. Jong-Yoon Chun, Seegenes CEO sier at deres nye COVID-19-test vil "hjelpe med å redusere byrden til testprosessene da tidsbruken for å screene for både COVID-19 og virusvarianter vil falle til mindre enn to timer etter ekstraksjon av nukleinsyrer." Nå må helsevesenet gå gjennom en ekstra runde av genomsekvensering for å påvise om det er COVID-19-varianter etter standard PCR-testing, noe som automatisk fører til forlenget testtid. Dr. Chun la til at deres "diagnostiske test for varianter vil dermed gi en økning i massetesting i kampen mot COVID-19, sammen med de mer smittsomme muterte variantene."

Behovet for å screene for COVID-19-varianter har blitt et viktig verktøy for å effektivt kontrollere infeksjoner og håndtering av pasientbehandling, etter den bekymringsverdige utviklingen hvor noen COVID-19 vaksiner medfører en redusert immunrespons mot de mer smittsomme virusvariantene.

Seegene har tidligere introdusert 'Allplex™ SARS-CoV-2 Variants I Assay,' en diagnostisk test som kan identifisere opprinnelsen til flere varianter. Denne testen kan påvise og differensiere virusvarianter som ser ut til å ha opprinnelse i Storbritannia, Sør-Afrika, Japan og Brasil, i tillegg til andre mistenksomme varianter. De to diagnostiske analysene kan komplementere hverandre, da de kan screene for COVID-19, så vel som filtrere og identifisere opprinnelsen til virusvariantene, som lar helsemyndigheter bedre spore viruset og håndtere pasienter.

Dr. Chun la til at "Seegene vil fortsette å følge utviklingen av virusvarianter og tilby flere COVID-19 diagnostiske tester for å hjelpe til med å stanse spredningen av COVID-19."

Om Seegene, Inc.

Etablert i Seoul, Sør-Korea i 2000 og med datterselskaper i USA, Canada, Tyskland Italia, Mexico, Brasil og Midtøsten, Seegene, Inc. er et firma innen in vitro-diagnostikk (IVD) som har gjort konsepter om til produkter med sine banebrytende aktiviteter innen forskning og utvikling. Seegene eier sin originale patenterte teknologi, inkludert DPO™ (Dual Priming Oligonucleotide) for multipleksing av flere targets; TOCE™, for påvisning av flere targets i én kanal; MuDT™, verdens første PCR-teknologi i sanntid som gir individuelle Ct-verdier for flere targets i én kanal for kvantitative analyser; og mTOCE™ multipleks mutasjon deteksjonsteknologi. Med disse banebrytende teknologiene for molekylær diagnostikk (MDx) brukt med reagens-kit og instrumenter, har Seegene forbedret sensitiviteten og spesifisiteten til PCR (polymerasekjedereaksjon) til nivåer uten sidestykke, og gir multipleks PCR-produkter som målretter og påviser gener fra flere patogener samtidig, og sparer testtid og kostnad. Seegene fortsetter å sette nye standarder i MDx med nye, kostnadseffektive innovasjoner.

