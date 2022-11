Selbständige, intelligente und kabellose Fleckenbeseitigung: Der Tineco CARPET ONE Spot sorgt für saubere Polstermöbel und Teppiche

Im "Spot Mode" reinigt der CARPET ONE Spot von ganz allein - einstellen und loslegen

BERLIN, 1. November 2022 /PRNewswire/ -- Tineco , ein führender Pionier auf dem Gebiet der Bodenpflege und intelligenter Haushaltsgeräte, gibt heute die Erweiterung seines Teppichreinigungsportfolios um den kompakten und tragbaren CARPET ONE Spot bekannt. Nach der kürzlich vorgestellten CARPET Series, zu der CARPET ONE, CARPET ONE PRO und iCarpet gehören, setzt Tineco die Entwicklung intelligenter Lösungen fort, die den Verbraucher*innen professionelle Reinigungsergebnisse zu Hause ermöglichen.

Der CARPET ONE Spot reinigt effektiv unschöne Flecken auf einer Vielzahl von Oberflächen wie Teppichen, Polstermöbeln, Treppen oder im Autoinnenraum. Dank des innovativen Spot-Modus und der Tineco-eigenen iLoop™ Smart Sensor Technologie erkennt, schrubbt und entfernt der Sauger hartnäckige Flecken ganz von selbst ‒ wiederholtes Bücken und manuelles Schrubben beim Reinigen gehören somit der Vergangenheit an. Basierend auf der automatisch erkannten Verschmutzung passt das leichte Gerät automatisch die Walzengeschwindigkeit und den Wasserfluss an, um eine sichere und effiziente Reinigung zu gewährleisten.

Weitere Hauptmerkmale sind:

Kabellos und tragbar: Das Gerät besitzt weder Kabel noch Schnüre. Dadurch kann es problemlos überallhin dahin mitgenommen werden, wo sich die Verschmutzung befindet. Mit einer kabellosen Betriebszeit von 25 bis 40 Minuten reinigt das Gerät größere Flächen mit weniger Unterbrechungen.





Das Gerät besitzt weder Kabel noch Schnüre. Dadurch kann es problemlos überallhin dahin mitgenommen werden, wo sich die Verschmutzung befindet. Mit einer kabellosen Betriebszeit von 25 bis 40 Minuten reinigt das Gerät größere Flächen mit weniger Unterbrechungen. Zwei Oberflächeneinstellungen und drei intelligente Modi : Für die besten Reinigungsergebnisse und höchsten Komfort bei der Anwendung können Nutzer*innen zwischen Teppich- und Polsterreinigung wählen und sich dann für einen der drei Modi Auto , Spot oder Saugen entscheiden, um die gewünschte Reinigungsart und -intensität zu verwenden.





: Für die besten Reinigungsergebnisse und höchsten Komfort bei der Anwendung können Nutzer*innen zwischen Teppich- und Polsterreinigung wählen und sich dann für einen der drei Modi , oder die gewünschte Reinigungsart und -intensität zu verwenden. Selbstreinigung: Der CARPET ONE Spot besitzt die Fähigkeit, nicht nur den Schlauch des Geräts, sondern auch den gesamten Bürstenkopf eigenständig zu reinigen . Dazu wird er ganz einfach nach seinem Einsatz in die Reinigungsstation gesteckt und los geht's.





Der CARPET ONE Spot besitzt die Fähigkeit, nicht nur den Schlauch des Geräts, sondern auch den gesamten Bürstenkopf eigenständig zu reinigen Dazu wird er ganz einfach nach seinem Einsatz in die Reinigungsstation gesteckt und los geht's. Intuitiver LED-Bildschirm und Sprachanweisungen: Der LED-Bildschirm wechselt von rot („dreckig") zu blau („sauber"), um anzuzeigen, dass der Untergrund vollständig gereinigt ist. Sobald der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, informiert Sprachausgabe des Geräts darüber.





Der LED-Bildschirm wechselt von rot („dreckig") zu blau („sauber"), um anzuzeigen, dass der Untergrund vollständig gereinigt ist. Sobald der Reinigungsvorgang abgeschlossen ist, informiert Sprachausgabe des Geräts darüber. Kompaktes Design: Das kompakte, durchdachte Design ermöglicht ein einfaches Aufladen und Aufbewahren.

„Wir freuen uns, unsere Produktpalette an Teppichreinigern mit der Einführung von CARPET ONE Spot zu erweitern", sagt Marco Getz, General Manager von Tineco Europe. „Mit seinen einzigartigen Technologien wie dem Spot-Modus und der gründlichen Selbstreinigungsfunktion erwarten wir, dass die Verbraucher*innen unseren 'Spot' lieben werden ‒ insbesondere Eltern und Haustierbesitzer*innen."

CARPET ONE Spot ist ab Mitte November auf Amazon und Tineco.com zum Preis von 499 Euro erhältlich. Das Einsteigermodell namens "CARPET ONE Spot Essentials" kostet 399 Euro. Vom 01.11.22 bis 14.11.22 ist der CARPET ONE Spot im Vorverkauf im offiziellen Tineco-Shop mit exklusiven Frühbucher-Vorteile erhältlich.

Weitere Informationen über Tineco und sein gesamtes Portfolio an Bodenpflegelösungen finden Sie unter https://de.tineco.com/.

Über Tineco

Tineco wurde 1998 mit der Markteinführung seines ersten Staubsaugers gegründet und treibt seither die Innovation in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte voran. Tineco hat sich auf die Entwicklung fortschrittlicher, smarter Technologien spezialisiert, die alltägliche Haushaltsprodukte intelligenter und benutzerfreundlicher machen. Mit dem PURE ONE Staubsaugerportfolio und der Einführung der ersten smarten Nass-/Trockensaugerlinie auf dem Markt – der FLOOR ONE Serie – hat sich Tineco schnell zu einem führenden Unternehmen in der Kategorie der smarten Haushaltsgeräte entwickelt.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://de.tineco.com/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1934603/spot_press_release.jpg

SOURCE TINECO