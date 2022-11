TINECO HACE FRENTE A LA SUCIEDAD DE LAS ALFOMBRAS CON LA NUEVA ALFOMBRA ONE SPOT

El innovador hogar inteligente presenta una nueva forma de limpiar las manchas con el limpiador de alfombras inalámbrico

BERLÍN, 2 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Tineco, empresa pionera en el cuidado de suelos y electrodomésticos inteligentes, ha anunciado hoy la ampliación de su cartera de limpiadores de alfombras con el compacto y portátil CARPET ONE Spot. Esta nueva introducción se suma a la serie de limpiadores de alfombras recientemente lanzada, incluyendo CARPET ONE, CARPET ONE PRO e iCarpet, y demuestra aún más el compromiso de Tineco de desarrollar soluciones de limpieza más inteligentes que ofrezcan a los consumidores una limpieza de calidad profesional que pueda utilizarse en casa cuando y donde sea necesario. El CARPET ONE Spot llega justo a tiempo para los meses de invierno, cuando los consumidores desean mantener la casa limpia con un clima más húmedo y prepararse para recibir a la familia y los amigos en las fiestas.

CARPET ONE Spot limpiará eficazmente las manchas de suciedad en una variedad de superficies, incluyendo alfombras, tapicería, escaleras o el interior del coche. Con el innovador Modo Spot y la Tecnología de Sensor Inteligente iLoop™ patentada por medio de Tineco, el dispositivo detectará, fregará y eliminará las manchas difíciles por sí mismo, sin necesidad de fregar manualmente con frecuencia para limpiar la zona. En función de la suciedad detectada, el ligero dispositivo ajusta automáticamente la velocidad del rodillo y el caudal de agua para ofrecer una limpieza segura.

Entre las características adicionales principales están:

Inalámbrico y portátil: Con hasta 40 minutos de funcionamiento para hacer frente a áreas más grandes, los usuarios pueden transportar fácilmente el dispositivo inalámbrico dondequiera que se encuentre el desorden.

Dos ajustes de superficie y tres modos inteligentes: Esta máquina portátil se dirige con precisión a cualquier necesidad. Para una mayor comodidad, los usuarios pueden seleccionar alfombras o tapicerías y utilizar los modos automáticos, puntual o de aspiración para el tipo y el nivel de limpieza que necesiten.

Capacidades de autolimpieza: El CARPET ONE Spot se conecta al muelle de limpieza para eliminar de forma exclusiva la suciedad y el olor tanto de las mangueras como de los cepillos para garantizar que la unidad esté limpia y lista para afrontar el siguiente desorden.

Pantalla LED intuitiva e indicaciones de voz: La pantalla LED pasará de rojo a azul para indicar que la zona está totalmente limpia. Cuando el trabajo de limpieza esté terminado, las indicaciones de voz también avisarán al usuario.

Diseño compacto: El diseño compacto y pensado facilita la carga y el almacenamiento.

"Según continuamos innovando en soluciones para el cuidado de los suelos que facilitan la lucha contra los desórdenes de la vida, estamos encantados de ampliar nuestra gama de productos de limpieza de alfombras con el lanzamiento de CARPET ONE Spot", compartió Marco Getz, director general de Tineco Europa. Con tecnologías incomparables, como el exclusivo modo Spot y una función de autolimpieza más exhaustiva, esperamos que los consumidores adoren nuestro Spot, especialmente los padres y los dueños de mascotas".

CARPET ONE Spot está disponible desde mediados de noviembre en Tineco.com a un precio de 499 euros. Desde el 1 de noviembre hasta el 14 de noviembre de 2022, el CARPET ONE Spot está disponible en preventa en la tienda online de Tineco con ofertas exclusivas de lanzamiento.

Si desea conocer más acerca de Tineco y su cartera completa de soluciones de cuidado, visite la página web https://www.tineco.com.

Acerca de Tineco

Fundada en el año 1998, Tineco ha impulsado la innovación en la categoría de electrodomésticos inteligentes especializándose en la creación de tecnología inteligente para facilitar el uso de los productos cotidianos del hogar. En la actualidad, Tineco se ha convertido rápidamente en líder de la categoría de aparatos inteligentes con sus soluciones de limpieza inteligentes -aspiradoras PURE ONE, aspiradoras en húmedo/seco FLOOR ONE y limpiadores de alfombras CARPET ONE- y el nuevo aparato de cocina TOASTY ONE.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1934603/spot_press_release.jpg

SOURCE TINECO