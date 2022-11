Tineco présente le Carpet One Spot : l'aspirateur sans fil qui trouve et élimine les taches tout seul.

PARIS, 2 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Tineco, pionnier de l'entretien des sols et des appareils domestiques intelligents, annonce aujourd'hui l'élargissement de sa gamme de nettoyeurs de tapis avec le CARPET ONE Spot, compact et portable. Dans la lignée de la série d'aspirateur de tapis récemment lancée, comprenant CARPET ONE, CARPET ONE PRO et iCarpet, Tineco continue d'innover et offre aux consommateurs des résultats de nettoyage de qualité professionnelle à domicile.

CARPET ONE Spot nettoie efficacement les taches disgracieuses sur de multiples surfaces, telles que les tapis, les tissus d'ameublement, les escaliers ou l'intérieur des voitures. Grâce au nouveau mode Spot et à la technologie iLoop™ Smart Sensor de Tineco, l'appareil détecte, frotte et élimine les taches tenaces tout seul ! Plus besoin de frotter manuellement lors du nettoyage. En fonction de la saleté détectée, l'appareil ajuste automatiquement la vitesse du rouleau et le débit d'eau pour offrir un nettoyage efficace.

Autres caractéristiques du CARPET ONE Spot :

Sans fil et portable : les utilisateurs peuvent facilement transporter l'appareil là où se trouvent les dégâts. Avec 25 à 40 minutes d'autonomie, l'aspirateur peut s'attaquer à de plus grandes surfaces avec moins d'interruptions.

Deux réglages de surface et trois modes intelligents : le CARPET ONE Spot portable répond précisément à tous les besoins. Pour une aisance élevée, les utilisateurs peuvent choisir entre les tapis et les tissus d'ameublement, puis utiliser les modes Auto, Tache ou Aspiration pour le type et le niveau de nettoyage requis.

Capacités d'auto-nettoyage : l'appareil se branche sur le socle de nettoyage pour éliminer la saleté et les odeurs de la brosse et du tuyau après chaque utilisation, ce qui le rend prêt à s'attaquer aux prochaines tâches.

Écran LED intuitif et instructions vocales : l'écran LED passe du rouge au bleu pour indiquer que le sol est entièrement nettoyé. Lorsque le nettoyage est terminé, des messages vocaux alertent également l'utilisateur.

Compact : le design compact et réfléchi facilite le chargement et le rangement.

« Alors que nous continuons à rechercher des solutions d'entretien des sols qui facilitent la lutte contre les tracas de la vie, nous sommes ravis d'élargir notre gamme de produits de nettoyage de tapis avec le lancement de CARPET ONE Spot, » partage Marco Getz, directeur général de Tineco Europe. « Doté de technologies inégalées telles que le mode Spot et la fonction d'auto-nettoyage complet, nous nous attendons à ce que les consommateurs adorent notre 'Spot' - en particulier les parents et les propriétaires d'animaux. »

CARPET ONE Spot est disponible à partir de mi-novembre sur Amazon et Tineco.com au prix de 499 euros. Un modèle d'entrée de gamme : le CARPET ONE Spot Essentials est vendu au prix de 399 euros. Du 1er novembre au 14 novembre 2022, le CARPET ONE Spot est disponible en prévente dans la boutique officielle Tineco avec des offres exclusives.

Pour en savoir plus sur Tineco et sa gamme complète de solutions d'entretien des sols, visitez https://www.tineco.com.

À propos de Tineco

Fondée en 1998, Tineco se consacre à la conception d'appareils électroniques ménagers haut de gamme, pratiques, faciles à utiliser et intelligents. Avec plus de deux décennies d'expérience dans le secteur de l'entretien ménager, Tineco ne cesse d'innover pour créer une vie facile et intelligente pour tous.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1934603/spot_press_release.jpg

SOURCE TINECO