Seragon anuncia RESTORIN®, o nutracêutico antienvelhecimento mais avançado até o momento

IRVINE, Califórnia, 19 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Seragon Biosciences, Inc. anunciou hoje o lançamento do RESTORIN®, um nutracêutico avançado que foi desenvolvido para garantir um envelhecimento mais saudável. O RESTORIN integra uma série de tecnologias patenteadas da Universidade de Harvard, da Mayo Clinic e da Scripps Research para impulsionar os níveis de dinucleotídeo de nicotinamida adenina (NAD+) nas células e melhorar a estimulação senolítica.

O RESTORIN é um avançado suplemento senolítico de moléculas NAD +, desenvolvido para promover um envelhecimento saudável.

Durante décadas, a complexidade do processo de envelhecimento impediu os cientistas de explorarem todos os campos de pesquisa possíveis. As pesquisas mais recentes identificaram os senolíticos e a NAD+ como tecnologias fundamentais para enfrentar este desafio. O RESTORIN é um reforço de NAD+ de liberação controlada e efeito senolítico. O fármaco também utiliza o SERC™, uma tecnologia de liberação direcionada da Seragon que implementa veículos hidrofílicos e lipofílicos, bem como um sistema de administração entérica responsiva ao pH que melhora a biodisponibilidade dos ingredientes.

O RESTORIN contém várias formas patenteadas de agentes senolíticos, precursores de NAD+ e compostos ativadores de sirtuina (STAC). Os senolíticos são moléculas que visam as células senescentes - ou seja, as células que promovem o envelhecimento e contribuem para a deterioração dos órgãos. A NAD+ é uma coenzima que preserva a vida, melhorando o metabolismo da energia celular e a integridade do DNA. Além disso, é o alimento das sirtuínas, ou seja, as proteínas de longevidade que são essenciais para a saúde celular.

"Muitos estudos indicam que essas moléculas têm um impacto positivo no envelhecimento e nas condições de saúde a ele relacionadas; no entanto, até agora, ninguém havia conseguido combiná-las em uma proporção ideal para alcançar um efeito sinérgico", disse o Dr. David Brown, um cientista sênior da Seragon que ajudou a desenvolver o RESTORIN. "Conseguimos desenvolver formas avançadas dessas moléculas e uma série de combinações complexas para combater o envelhecimento, usando os melhores conhecimentos científicos disponíveis. Isso é realmente revolucionário".

Décadas de pesquisa demonstraram que os níveis de NAD+ diminuem significativamente com o envelhecimento, aumentando nossa suscetibilidade a inúmeros problemas de saúde relacionados à idade, desde diabetes até neurodegeneração. Restaurar os níveis de NAD+ é fundamental para contrariar o envelhecimento. No entanto, tem sido difícil melhorar efetivamente os níveis de NAD+ celular por meio de administração oral.

"No campo do envelhecimento, uma questão fundamental a ser resolvida é como administrar os precursores de NAD+ de uma forma que impulsione eficazmente a NAD+ celular para alcançar um envelhecimento mais saudável", disse o Dr. Brown. "Acreditamos que o RESTORIN alcançou o melhor desempenho de sua categoria nesse aspecto, o que é um avanço extremamente importante. É muito empolgante fazer parte deste desenvolvimento, especialmente quando os estudos recentes mostram que um aumento nos níveis de NAD+ pode até melhorar a eficácia das imunoterapias contra o câncer".

"É extremamente empolgante ver que a pesquisa sobre envelhecimento está desenvolvendo maneiras de ajudar as pessoas a envelhecer de uma forma mais lenta e mais saudável", acrescentou o Dr. Brown.

O RESTORIN apenas está disponível para os consumidores por meio de seu site oficial: www.restorin.com.

Sobre a Seragon Biosciences

Com sede em Irvine (Califórnia), a Inc. Seragon Biosciences é uma empresa biofarmacêutica focada em pesquisa e em melhorar a saúde humana e animal por meio de inovações científicas. A Seragon Biosciences está empenhada em aplicar os mais recentes avanços científicos e tecnológicos nas áreas de envelhecimento, metabolismo, terapia genética e bioinformática. Desde a pesquisa até os produtos de consumo e as aplicações clínicas, a Seragon trabalha para permitir que as pessoas tenham acesso aos mais importantes avanços da medicina. Para mais informações, acesse www.seragon.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1986566/Seragon_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1986567/Seragon_Pharmaceuticals_RESTORIN.jpg

FONTE Seragon Biosciences

SOURCE Seragon Biosciences