Seragon prezentuje RESTORIN® - najbardziej zaawansowany nutraceutyk przeciwstarzeniowy

IRVINE, Kalifornia, 19 stycznia 2023 r. /PRNewswire/ -- Spółka Seragon Biosciences, Inc. poinformowała dzisiaj o wprowadzeniu na rynek preparatu RESTORIN®, zaawansowanego nutraceutyku wspierającego zdrowe procesy starzenia. RESTORIN łączy w sobie szereg opatentowanych technologii z Uniwersytetu Harvarda, Mayo Clinic i Scripps Research służących zwiększeniu poziomu komórkowego dinukleotydu nikotynamidowoadeninowego (NAD+) i wzmocnieniu stymulacji senolitycznej.

Przez dziesięciolecia skomplikowana natura zjawiska starzenia sprawiała, że naukowcy poszukujący sposobów na jego spowolnienie napotykali na ogrom trudności. Najnowsze badania pozwoliły wskazać senolityki i NAD+ jako kluczowe technologie, które mogą sprostać tym wyzwaniom. RESTORIN to senolityczny booster NAD+ o kontrolowanym uwalnianiu. Wykorzystuje również technologię ukierunkowanego uwalniania SERC™ opracowaną przez firmę Seragon obejmującą nośniki hydrofilowe i lipofilowe oraz system podawania jelitowego reagujący na pH i poprawiający biodostępność składników.

RESTORIN zawiera szereg zastrzeżonych form czynników senolitycznych, prekursorów NAD+ i związków aktywujących sirtuinę (STAC). Senolityki to cząsteczki działające na komórki senescentne, które sprzyjają starzeniu się i przyczyniają się do pogorszenia stanu narządów. NAD+ jest kluczowym do życia koenzymem, wzmacniającym komórkowy metabolizm energetyczny i integralność DNA oraz stanowiącym paliwo dla sirtuin - białek długowieczności, niezbędnych dla zdrowia komórek.

„Liczne badania wskazują, że cząsteczki te mają korzystny wpływ na tempo procesu starzenia i unikanie chorób związanych z tym procesem, ale jak dotąd nikt nie był w stanie połączyć ich w optymalnym stosunku, tak aby uzyskać efekt synergiczny – powiedział dr David Brown, starszy pracownik naukowy w firmie Seragon, który pomagał w opracowaniu preparatu RESTORIN. - Udało nam się opracować zaawansowane formy tych cząsteczek i szereg złożonych kombinacji w celu przeciwdziałania procesom starzenia, przy wykorzystaniu najlepszych dostępnych nam rozwiązań naukowych. Mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją".

Wieloletnie badania wykazały, że poziom NAD+ znacząco spada wraz z wiekiem, co zwiększa podatność na rozmaite schorzenia związane z wiekiem, od cukrzycy po choroby neurodegeneracyjne. Uzupełnienie poziomu NAD+ ma kluczowe znaczenie dla zatrzymania tego procesu. Dotychczas trudno było jednak skutecznie zwiększyć poziom NAD+ na poziomie komórkowym poprzez podawanie doustne.

„W kontekście procesów starzenia, kluczowym problemem do rozwiązania jest dostarczenie prekursorów NAD+ w sposób, który najskuteczniej zwiększy komórkowy NAD+, aby osiągnąć efekt zdrowotny dla organizmu - powiedział dr Brown. - Uważamy, że RESTORIN uzyskał najlepsze w swojej klasie wyniki w tym zakresie, stanowiące prawdziwy przełom. Zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę ostatnie badania, które wykazały, że wzrost NAD+ może nawet zwiększyć skuteczność immunoterapii przeciwko rakowi; możliwość uczestniczenia w tym przedsięwzięciu jest niezmiernie ekscytująca".

„To fascynujące, że badania nad procesami starzenia się pomagają ludziom starzeć się wolniej, piękniej i zdrowiej" - dodał.

Preparat RESTORIN jest dostępny dla konsumentów wyłącznie poprzez oficjalną stronę internetową, www.restorin.com.

Seragon Biosciences

Spółka Seragon Biosciences, Inc. z siedzibą w Irvine w Kalifornii, jest przedsiębiorstwem biofarmaceutycznym prowadzącym działalność badawczą, którego celem jest poprawa zdrowia ludzi i zwierząt dzięki innowacyjnej nauce. Seragon Biosciences wykorzystuje najnowocześniejsze osiągnięcia naukowe i technologiczne w dziedzinie procesów starzenia, metabolizmu, terapii genowej i bioinformatyki. Od badań naukowych po produkty konsumenckie i zastosowania kliniczne, Seragon dąży do zapewnienia swoim klientom dostępu do najbardziej znaczących i przełomowych osiągnięć w medycynie. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.seragon.com.

