Shanghai Electric annonce son engagement continu à promouvoir l'amitié entre la Chine et le Pakistan à l'occasion de la Journée internationale de l'amitié

Le 28 mars, un incendie a éclaté dans le village éloigné de Varwai dans le district d'Islamkot Tharparkar, dans la province de Sindh, au Pakistan. En raison du climat sec de la région, le feu s'est propagé instantanément à tout le village. Dans ce village retiré, les installations de lutte contre l'incendie étaient assez limitées.

La mine de charbon Thar de Shanghai Electric et les centrales électriques Thar au Pakistan sont situées à proximité du village. Ayant appris qu'un incendie était en cours, l'équipe du projet a activé son plan incendie, mis en place un centre opérationnel temporaire permettant de gérer la lutte contre le feu et donné des instructions pour mettre en œuvre les mesures de sauvetage appropriées face à cette situation d'urgence. Elle a en outre aidé à l'organisation et à la coordination des camions de pompiers et des pompiers qui se précipitaient sur les lieux de l'incendie.

L'équipe de Shanghai Electric a aidé 38 familles à traverser cette épreuve et participé à la protection de 86 maisons. L'entreprise a également proposé des programmes d'éducation et de formation techniques et de sécurité, des cours de chinois et d'autres cours pratiques pour les employés locaux, dans un effort pour améliorer les compétences des membres des communautés locales, faciliter les échanges culturels et renforcer l'amitié entre les deux pays.

L'équipe a fait une évaluation rapide de la situation de l'incendie, ce qui lui a permis de définir un plan d'intervention optimal : prélever l'eau des puits de drainage à proximité et la transporter rapidement au village menacé par les flammes avec des camions d'arrosage de 50 mètres cubes. Après avoir résolu le problème de l'approvisionnement en eau, l'équipe a cherché à supprimer les sources de matériaux combustibles sur le site et autour du site de stockage du bois afin d'être en mesure d'éteindre l'incendie. Dès que le plan a été confirmé, le département du projet de la mine de charbon de Thar a rassemblé les employés et envoyé 6 gicleurs, 4 chargeuses et 52 sauveteurs pour soutenir la lutte contre l'incendie.

Comme l'incendie était plus grave que prévu, le département du projet de la mine a envoyé immédiatement une demande de renfort au département du projet des centrales électriques de Thar, qui a dépêché sur les lieux deux camions de pompiers avec pompes haute pression et un contingent supplémentaire de pompiers.

L'objectif prioritaire était de sauver la vie des habitants et, dans un second temps, de protéger leurs biens. L'objectif principal était bien évidemment de réduire le risque de pertes en vies humaines. Après plus de 6 heures d'efforts ardus, 38 familles du village ont été secourues et 86 maisons du village, protégées, sans que l'on déplore de victime parmi les pompiers.

Les efforts de lutte contre les incendies ne représentent qu'une infime partie de l'engagement de Shanghai Electric à assumer ses responsabilités sociales et à servir les communautés locales. Depuis le lancement du projet de mine de charbon de Thar et du projet de centrales électriques de Thar, Shanghai Electric a organisé diverses activités de service public au bénéfice de la population locale.

L'entreprise a fourni des ressources financières et matérielles, ainsi que des ingénieurs et des techniciens, localement, dans le cadre du plan global, afin de fournir des conseils aux employés pakistanais concernant les meilleures pratiques lors de la réalisation de projets de construction. Pour surmonter les barrières linguistiques, ainsi que les restrictions sur le chantier et dans ses alentours, les ingénieurs et techniciens de Shanghai Electric ont eux-mêmes formé les locaux sur le site afin de créer une équipe de professionnels pakistanais hautement qualifiés.

Shanghai Electric a proposé une série de programmes d'éducation et de formation, notamment concernant l'utilisation sécurisée des équipements de construction pour le génie civil, les installations électriques de base et les règles d'exploitation et de construction. Ces efforts ont non seulement contribué à l'amélioration des communautés locales, mais ont également jeté des bases solides pour le renforcement des liens d'amitié entre la Chine et le Pakistan.

