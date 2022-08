Shanghai Electric anuncia compromisso contínuo de promover a amizade entre a China e o Paquistão no Dia Internacional da Amizade

SHANGHAI, 1º de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- A Shanghai Electric nunciou neste Dia Internacional da Amizade que a empresa continuará seus esforços incessantes para promover a amizade sino-paquistanesa e contribuir para as comunidades locais no Paquistão.

Em 28 de março, ocorreu um incêndio no remoto vilarejo de Varwai, no distrito de Islamkot Tharparkar, na província de Sindh, no Paquistão. Devido ao clima seco da região, o fogo se espalhou instantaneamente por todo o vilarejo. No entanto, as instalações de combate a incêndios no vilarejo remoto eram bastante limitadas.

A mina de carvão Thar da Shanghai Electric e as usinas de energia Thar no Paquistão não ficam distantes do vilarejo. Ao tomar conhecimento do incêndio, a equipe do projeto ativou seu plano de resgate de emergência contra incêndio, estabelecendo um comando temporário de resgate de incêndio, dando instruções de resgate de emergência e organizando caminhões de bombeiros e bombeiros que correram para a cena do incêndio.

Eles ajudaram 38 famílias e 86 casas durante o trágico incidente. Adicionalmente, a empresa ofereceu programas de educação e treinamento técnico e de segurança, língua chinesa e outras aulas práticas para os funcionários locais, em um esforço para aperfeiçoar os membros das comunidades locais, bem como facilitar os intercâmbios culturais e aprofundar a amizade entre os dois países.

Os heróis de combate a incêndios da Shanghai Electric ofereceram sua ajuda, demonstrando a amizade sino-paquistanesa

A equipe fez um estudo rápido sobre a situação do incêndio, o que levou a finalizar o melhor plano de resgate, captando água de poços de drenagem nas proximidades e transportando-a rapidamente para o vilarejo afetado por meio de caminhões de irrigação de 50 metros cúbicos. Depois de resolver o problema do abastecimento de água, eles procuraram cortar as fontes de materiais combustíveis dentro e ao redor do canteiro de madeira para finalmente poder apagar o fogo. Assim que o plano foi confirmado, o departamento de projetos da mina de carvão de Thar reuniu os funcionários e enviou seis sprinklers, quatro carregadores e 52 salvadores para apoiar o esforço de combate a incêndios.

Como o incêndio foi mais grave do que o esperado, o departamento enviou imediatamente um pedido de reforço para o departamento de projetos da estação de energia de Thar, que enviou dois caminhões de fogo de alta pressão e um contingente adicional de bombeiros para o local.

O foco era salvar a vida das pessoas em primeiro lugar e proteger a propriedade mais tarde, para reduzir a possibilidade de vítimas humanas. Após mais de seis horas de esforços árduos, 38 famílias e 86 casas no vilarejo foram resgatadas sem vítimas entre os bombeiros.

O esforço de combate a incêndios é apenas um microcosmo do compromisso da Shanghai Electric de cumprir suas responsabilidades sociais e servir as comunidades locais. Desde o lançamento do projeto da mina de carvão Thar e da estação de energia Thar, a Shanghai Electric organizou várias atividades de serviço público para beneficiar a população local.

A empresa forneceu recursos financeiros e materiais, bem como engenheiros e técnicos, localmente, como parte do plano geral de fornecer orientação aos funcionários paquistaneses para as melhores práticas ao empreender projetos de construção. Para superar barreiras linguísticas e as restrições dentro e ao redor do canteiro de obras, eles treinaram os moradores no local e pessoalmente, com o objetivo de criar uma equipe de profissionais paquistaneses altamente qualificados.

A empresa forneceu uma série de programas de educação e treinamento, incluindo educação em segurança e treinamento em operações seguras de equipamentos de construção para engenharia civil, sobre instalações elétricas básicas e sobre as regras de operações e construção. Esses esforços não só contribuíram para a melhoria das comunidades locais, mas também estabeleceram uma base sólida para o aprofundamento da amizade entre a China e o Paquistão.

