Shanghai Electric detalha atualizações do ecossistema de energia eólica offshore na 5a Cúpula Global de Energia Eólica Offshore

Li Junfeng, presidente do Comitê de Energia Renovável da Associação de Pesquisas de Energia da China, disse: "Na era pós-Covid-19, vários países, inclusive a China, elaboraram um cronograma para a redução de emissões. A presença da energia renovável tem aumentado na segurança da energia nacional, transição e autonomia da energia".

O fórum proporcionou uma análise em profundidade das oportunidades no mercado de energia eólica offshore em mercados desenvolvidos e emergentes. Isto ocorre simultaneamente com o lançamento pela China de um guia de energia eólica offshore para o uso de planejamento marítimo durante uma época em que o setor de energia eólica offshore do país apresenta uma fase de rápido crescimento.

"Analisando a China, notamos que a energia eólica offshore apresentará um impulso de crescimento muito sólido no futuro. Globalmente, acreditamos que o mercado estará na faixa de 30 GW a 230 GW, com os mercados emergentes considerados os mais importantes no processo", disse Alastair Dutton, presidente do Grupo de Trabalho sobre a Energia Eólica Offshore do Conselho Global de Energia Eólica, que introduziu o mercado eólico offshore global e os mercados emergentes.

Com o foco nos temas do mercado, tecnologia e política de energia eólica offshore, a apresentação do Shanghai Electric discutiu como reduzir eficazmente o custo do ciclo de vida útil dos parques eólicos offshore construindo-se um sistema razoável para o aprimoramento da confiabilidade dos equipamentos e componentes.

"Nossa visão é construir a estrada para o desenvolvimento da energia eólica offshore com características chinesas", salientou Jin Xiaolong, vice-presidente do Shanghai Electric Group, e secretário do partido e presidente do Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd.

Jin acrescentou: "O Shanghai Electric considera o design, a construção e a fase do desenvolvimento do parque eólico offshore da perspectiva do gerenciamento do custo do ciclo de vida útil e da integração perfeita no ecossistema da energia eólica da China. Como o provedor de serviços no ciclo de vida útil dos sistemas de energia eólica, o Shanghai Electric desenvolveu parcerias estratégicas com empresas internacionais em quase todos os segmentos da cadeia de valor incluindo geradores, caixas de velocidade, rolamentos, plataformas e ferramentas digitais para P&D e design, promovendo o desenvolvimento de alta qualidade da energia eólica offshore".

