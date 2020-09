Shanghai Electric podaje nowe szczegółowe dane dotyczące ekosystemu morskiej energetyki wiatrowej podczas 5. szczytu Global Offshore Wind Summit

Li Junfeng, przewodniczący Komitetu ds. Energii Odnawialnej przy Chińskim Stowarzyszeniu na rzecz Badań nad Energetyką zauważył, że „w czasach po epidemii COVID-19 wiele krajów, w tym Chiny, sporządziło harmonogram obniżenia emisji Co2. Zastosowanie energii odnawialnej jest coraz bardziej widoczne w krajowej strategii na rzecz bezpieczeństwa energetycznego, transformacji energetycznej i autonomii energetycznej".

Forum zapewniło dogłębną analizę możliwości jakie niesie za sobą rynek morskiej energetyki wiatrowej, zarówno na rynkach rozwiniętych, jak i na rynkach wschodzących. Nastąpiło to w momencie, gdy Chiny opublikowały wytyczne dotyczące morskiej energetyki wiatrowej w zakresie planowania zagospodarowania mórz i w czasie, gdy chiński sektor morskiej energetyki wiatrowej dynamicznie się rozwija.

„Jeśli przyjrzymy się Chinom, morska energetyka wiatrowa doświadczy również dynamicznego wzrostu w przyszłości. W perspektywie globalnej, uważamy, że rozmiar tego rynku wyniesie od 30 GW do 230 GW, przy czym rynki wschodzące odegrają kluczową rolę w tym procesie" - powiedział Alastair Dutton, przewodniczący Grupy Roboczej ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej GWEC, który przybliżył uczestnikom szczytu globalny rynek morskiej energetyki wiatrowej i rynki wschodzące.

Koncentrując się na tematyce polityki na rzecz morskiej energetyki wiatrowej, rynku i stosowanych technologiach, prezentacja przygotowana przez Shanghai Electric omawiała sposoby, jak skutecznie ograniczyć koszty pełnego cyklu życia morskich farm wiatrowych poprzez budowę systemu poprawiającego niezawodność urządzeń i części.

„Naszą wizją jest budowa drogi do rozwoju morskiej energetyki wiatrowej o chińskim charakterze" - podkreślił Jin Xiaolong, wiceprezes Shanghai Electric Group, sekretarz i przewodniczący Shanghai Electric Wind Power Group Co. Ltd.

Dodał również, że „Shanghai Electric rozpatruje etap projektowania, budowy i rozwoju morskich farm wiatrowych z perspektywy zarządzania kosztami całego cyklu życia i ścisłej integracji z chińskim ekosystemem energetyki wiatrowej. Jako dostawca usług obejmujących cały cykl życia systemów energetyki wiatrowej, spółka Shanghai Electric stworzyła strategiczne partnerstwa z międzynarodowymi przedsiębiorstwami w niemal każdym segmencie łańcucha wartości, obejmującego generatory, przekładnie, łożyska, narzędzia i platformy cyfrowe stosowane w pracach B+R i pracach projektowych, promując wysokiej jakości rozwój morskiej energetyki wiatrowej".

