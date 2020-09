Shanghai Electric détaille les nouveautés de l'écosystème éolien offshore lors du 5e Sommet mondial sur les parcs éoliens offshore

Le président du comité des énergies renouvelables de l'Association chinoise de recherche sur l'énergie, Li Junfeng, a déclaré : « À l'ère post-Covid-19, de nombreux pays, dont la Chine, ont établi un calendrier pour réduire les émissions. Les énergies renouvelables occupent une place de plus en plus importante dans la sécurité énergétique nationale, la transition énergétique et l'autonomie énergétique. »

Le forum a offert une analyse approfondie des opportunités qu'offre le marché de l'énergie éolienne offshore aussi bien dans les pays développés que les pays émergents. Cela intervient alors que la Chine vient de lancer un guide sur l'énergie éolienne offshore pour l'utilisation de la planification maritime, et ce à un moment où le secteur de l'énergie éolienne offshore du pays est en train de se développer rapidement.

« Dans le cas de la Chine, l'énergie éolienne offshore connaîtra à l'avenir une très forte dynamique de croissance. À l'échelle mondiale, nous pensons que le marché sera de l'ordre de 30 GW à 230 GW, les marchés émergents étant les plus importants dans ce processus », a déclaré le président du groupe de travail sur l'énergie éolienne offshore du Conseil mondial de l'énergie éolienne, Alastair Dutton, qui a présenté le marché mondial de l'énergie éolienne offshore et les marchés émergents.

En se concentrant sur les thèmes de la politique, des marchés et de la technologie de l'énergie éolienne offshore, la présentation de Shanghai Electric a donné lieu à une discussion sur la manière de réduire efficacement le coût du cycle de vie complet des parcs éoliens offshore en construisant un système abordable pour améliorer la fiabilité des équipements et des composants.

« Notre vision consiste à bâtir la voie du développement de l'énergie éolienne offshore en respectant les spécificités chinoises », a souligné le directeur général adjoint de Shanghai Electric Group et secrétaire du Parti et président de Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd, Jin Xiaolong.

Jin a ajouté : « Shanghai Electric a envisagé la phase de conception, de construction et de développement du parc éolien offshore du point de vue de la gestion des coûts du cycle de vie complet et de son intégration complète à l'écosystème éolien chinois. En tant que fournisseur de services sur l'ensemble du cycle de vie des systèmes éoliens, Shanghai Electric a noué des partenariats stratégiques avec des entreprises internationales dans presque tous les segments de la chaîne de valeur, y compris ceux des générateurs, des boîtes de vitesses, des roulements, des outils numériques et des plates-formes de R&D et de conception, et ce dans le but de promouvoir le développement de haute qualité de l'industrie éolienne offshore ».

