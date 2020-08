Shanghai Electric, którego marka osiągnęła wartość ponad 105 miliardów juanów, zajmuje 48. miejsce na liście najcenniejszych producentów w Chinach

SHANGHAJ, 17 sierpnia 2020 r. /PRNewswire/ -- Dnia 5 sierpnia br. Shanghai Electric Group Company Limited (Shanghai Electric), wiodący na świecie producent i dostawca urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej, urządzeń przemysłowych i usług integracyjnych, zajął 48. pozycję na oficjalnej liście „500 najcenniejszych chińskich marek" konferencji World Brand Conference w 2020 r. Oznacza to ponad 30% wzrost wartości marki od 2019 roku do 105,637 miliardów juanów i stawia Shanghai Electric na czele chińskiego przemysłu energetycznego.

Shanghai Electric, którego początki sięgają 1902 roku, stał się w ostatnich latach siłą napędową innowacji przemysłowych w kraju i za granicą. Zgodnie z kompleksową trzyetapową strategią, Grupa odnotowała znaczny wzrost spółki i osiągnęła 26% wzrost przychodów brutto, przy czym zysk przypadający na akcjonariuszy spółki macierzystej wzrósł o 24,83%, a nowe zamówienia wzrosły o 30,6% względem roku poprzedniego. Powyższe wyniki są rekordowe dla Shanghai Electric i wskazują na wzrost wartości marki, ukształtowanej wokół światowej klasy innowacji i wysokiej jakości produktów przemysłowych.

Rozwój pozytywnej, rozpoznawalnej na całym świecie marki Shanghai Electric uważa za niezbędny element prowadzenia działalności gospodarczej na całym świecie. W celu ożywienia swojej marki za granicą w ciągu najbliższych 3-5 lat, Shanghai Electric pragnie stać się międzynarodowym przedsiębiorstwem najwyższej klasy, przeznaczając środki na postęp i rozwój społeczny, otwarte innowacje i utrzymanie najlepszych praktyk w zakresie BHP. Od udziału w targach branżowych w Hanowerze, w Niemczech, do spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi podczas Światowego Kongresu Energetycznego w Dubaju, Shanghai Electric dąży do wzmocnienia współpracy ze światowej klasy organizacjami, aby dokonać pozytywnych zmian i zająć się jednymi z najważniejszych światowych wyzwań i problemów związanych z energią.

Wpływ produkcji energii elektrycznej na dużą skalę na środowisko naturalne stanowi przykrą konsekwencję dla społeczeństw. Shanghai Electric uważa, że wprawdzie mogą wystąpić pewne zakłócenia, ale szkody te można skutecznie zminimalizować dzięki lepszemu monitorowaniu i zarządzaniu. Przeorientowanie całej Grupy na odnawialne źródła energii spowodowało rekordowy wzrost przychodów w latach 2018-2019 o 51% w porównaniu z zaledwie 8,4% z energii cieplnej w tym samym okresie. Skupienie się na zrównoważonym rozwoju w połączeniu z dążeniem do budowania pozytywnej międzynarodowej marki, świadomość ekologiczna i zielona polityka znajdują się w centrum uwagi przy kształtowaniu marki Shanghai Electric. Świadczy o tym również postęp w ramach głównej inicjatywy wewnętrznej „SEC-LOVE". Ponad 80% wszystkich spółek stowarzyszonych spełnia wymagania normy ISO14001 dotyczącej systemu zarządzania środowiskowego (SZŚ), co pozwala upewnić się, że wszystkie działy realizują wyznaczone im cele w zakresie ochrony środowiska.

„Made in China 2025" jest głównym tematem inicjatywy Chin mającej na celu wprowadzenie na rynek światowy większej liczby wysokiej jakości produktów i usług charakteryzujących się najnowocześniejszymi innowacjami. Shanghai Electric jest liderem tego przedsięwzięcia, którego celem jest odświeżenie wizerunku „Made in China" i wywarcie pozytywnego wpływu na społeczności, w których działa - jest to jeden z głównych celów CSR Grupy i zobowiązanie do dostarczania światowej klasy innowacji energetycznych.

Więcej informacji na stronie www.shanghai-electric.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1097093/Shanghai_Electric_Logo.jpg

Related Links

www.shanghai-electric.com



SOURCE Shanghai Electric