Shanghai Electric представила новую систему управления аккумуляторами на SNEC 2021

Новая система управления аккумуляторными батареями компании Shanghai Electric привлекла всеобщее внимание на SNEC 2021

ШАНХАЙ, 29 июня 2021 г. /PRNewswire/ -- Компания Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd (далее — Shanghai Electric Guoxuan), дочерняя компания Shanghai Electric (601727.SS и 02727.HK), представила свои разработки в области энергетики для углеродно-нейтрального будущего в ходе 15-й международной выставки и конференции по производству фотоэлектрической и умной энергии (SNEC PV Power Expo 2021), которая недавно прошла в Шанхае. Сосредоточив свои усилия в шести основных областях в новом энергетическом секторе, компания Shanghai Electric представила на выставке свои решения для новой экосистемы зеленой энергетики: продукция с нулевыми выбросами углерода, экологически чистое производство водорода, энергосбережение в промышленности, экологически безопасный транспорт, экологически безопасные здания и умные хранилища энергии.

В ходе мероприятии система управления аккумуляторными батареями, созданная компанией Shanghai Electric Guoxuan для электрохимического накопления энергии, была удостоена награды Megawatt Jadeite Award за свой инновационный дизайн, с помощью которого был устранен один из внутренних дефектов традиционной архитектуры таких систем. Иерархическая структура и управление процессами функциональных модулей позволяют системе быстро и с высокой точностью отслеживать и контролировать рабочее состояние всего оборудования внутри накопителя энергии. Оптимизированная системная архитектура фиксирует динамику отказов оборудования в реальном времени в рамках облачной системы в течение миллисекунды.

Накопление энергии — это ключевой элемент при переходе к экологически чистой энергии с учетом неустойчивости, неуправляемости и иных отрицательных характеристик возобновляемых источников энергии. Начало массового применения и быстрый рост инфраструктуры возобновляемых источников энергии по всему миру требуют внедрения новых технологий для хранения энергии.

После многих лет разработок наконец начал формироваться мировой рынок накопителей энергии. По прогнозам, в ближайшие годы его ждет значительный рост. В 2021 году Соединенные Штаты стали мировым лидером по внедрению аккумуляторов для электросетей и возобновляемых источников энергии. Доля американского рынка в мировом объеме поставок накопителей энергии составляет 41%. Согласно прогнозам, к 2023 году Европа займет второе место на мировом рынке хранения энергии в рамках своей политики в области изменения климата, которой начинают придерживаться все больше стран. В 2020 году установленная мощность накопителей энергии в Китае достигла 35,6 ГВт (18,6% от общего мирового объема).

Хранение энергии имеет решающее значение для преобразования и развития электроэнергетического сектора Китая и всего мира, учитывая ключевую роль этой страны в продвижении энергетической революции. На фоне этих событий компания Shanghai Electric открывает новые горизонты в области возобновляемых источников энергии, поставляя эффективные решения для накопления энергии. При создании таких решений компания внедряет новейшие интеллектуальные и цифровые технологии. Shanghai Electric разработала дорожную карту и стратегию для продукции в сфере хранения энергии, чтобы расширить возможности всей цепочки создания стоимости в энергетике на пути к более устойчивому и экологичному будущему.

2021 год стал новой вехой в истории компании с точки зрения разработки решений для хранения энергии — Shanghai Electric Guoxuan подписала меморандум с компанией Pacific Green Technologies, Inc. (PGTK). Компании будут вместе работать над созданием нового поколения литий-ионных аккумуляторных систем хранения энергии (BESS).

Создание универсального умного накопителя энергии на базе «одной ячейки и трех систем»

При проведении исследований и разработок компания Shanghai Electric Guoxuan стремится совершенствовать серию стандартизированных продуктов с целью увеличения емкости и повышения общей эффективности систем хранения энергии. В планы компании также входит создание универсального интеллектуального решения для накопления энергии на базе аккумуляторных элементов, системы управления аккумуляторными батареями (BMS), системы мониторинга на общестанционном уровне (SCS) и интеллектуальной системы эксплуатации и обслуживания (OPS).

Все аккумуляторные продукты компании Shanghai Electric Guoxuan прошли национальные и мировые испытания безопасности, в том числе на соответствие стандартам GB/T36276-2018, IEC62619, UL1973. BMS обеспечивает многоуровневый систематический мониторинг, управление и защиту аккумуляторных батарей на уровне ячеек, модулей, групп и блоков батарей. SCS предоставляет комплексную защиту на уровне системы и управление параметрами безопасности. OPS в полной мере использует возможности SEunicloud, промышленной интернет-платформы Shanghai Electric, обеспечивая всесторонний мониторинг жизненного цикла системы хранения энергии.

Применение диверсифицированной бизнес-модели для повышения ценности накопления энергии

На протяжении многих лет накопители энергии компании Shanghai Electric использовались для реализации множества демонстрационных проектов в Китае, позволив компании создать диверсифицированную бизнес-модель. Среди таких проектов — микросети накопителей энергии, промышленные и коммерческие накопители энергии, накопители энергии на стороне электросети, новые источники энергии + накопители энергии, совместные фотоэлектрические накопители энергии, накопители энергии + решения для зарядки. Одним из наиболее ярких примеров является солнечная электростанция Голмуд с аккумуляторной системой хранения энергии, первая независимая электростанция совместного использования энергии в Китае. Проект замкнул на себе цепочки поставок для создания экосистемы накопления энергии, охватывая разработку проекта, эксплуатацию, поставку оборудования, строительство, а также техническое обслуживание.

