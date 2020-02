Společnost Shanghai Electric představí v Dubaji na výstavě Expo 2020 inovace v oblasti nové energie

„Jsme hrdí na to, že jsme součástí veletrhu Expo 2020 v Dubaji. Je to již počtvrté, kdy se společnost Shanghai Electric zúčastní této světové výstavy. Čínský pavilon, příhodně pojmenovaný „Světlo Číny", ve spolupráci se společností Shanghai Electric ukáže světu nejmodernější technologická a energetická řešení, která budou budoucností výroby a spotřeby energie. Je to také významný krok pro společnost, protože pokračujeme v posilování naší globální image značky," uvedla paní Sun, zástupkyně ředitele odboru firemní kultury společnosti Shanghai Electric.