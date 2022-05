Shanghai Electric работает вместе с партнерами над реализацией международных проектов

Два ее выдающихся проекта — строительство электростанции комбинированного цикла в Рупше (на 800 мегаватт) и строительство фотоэлектрической станции в Якаи (Япония) — хорошо продвигаются, и недавно Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd (Electric Guoxuan), дочерняя компания Shanghai Electric Power Generation Group, подписала в ходе онлайн-конференции контракт с Pacific Green Technologies Group (PGTK) на реализацию проекта по строительству двух энергохранилищ для розничных поставщиков электроэнергии в Великобритании.