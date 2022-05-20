Shanghai Electric работает вместе с партнерами над реализацией международных проектов

Два ее выдающихся проекта — строительство электростанции комбинированного цикла в Рупше (на 800 мегаватт) и строительство фотоэлектрической станции в Якаи (Япония) — хорошо продвигаются, и недавно Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd (Electric Guoxuan), дочерняя компания Shanghai Electric Power Generation Group, подписала в ходе онлайн-конференции контракт с Pacific Green Technologies Group (PGTK) на реализацию проекта по строительству двух энергохранилищ для розничных поставщиков электроэнергии в Великобритании.

Проект по строительству двух энергохранилищ для розничных поставщиков электроэнергии в Великобритании

Проект по строительству двух энергохранилищ для розничных поставщиков электроэнергии в Великобритании в энергетическом парке Риджборо в графстве Кент рассчитан на общую мощность 100 МВт/100 МВт·ч и является частью эксклюзивного соглашения между PGTK и TUPA Energy Limited о разработке накопителей энергии на базе аккумуляторной батареи (BESS) мощностью до 1100 МВт.

Компания Shanghai Electric Power Generation Group впервые принимает участие в международном проекте в качестве главного подрядчика, работая совместно с PGTK в целях объединения их опыта и ресурсов для содействия Великобритании в ускорении процесса преобразования энергетики. Обе стороны приступили к этапу проектирования, и ожидается, что первая партия поставок прибудет в третьем квартале 2022 года.

Проект строительства электростанции комбинированного цикла на 800 мегаватт в Рупше (Бангладеш)

Этот проект, финансируемый Азиатским банком развития, включает в себя две одноступенчатые газовые турбины комбинированного цикла класса F и будет крупнейшей в истории страны газотурбинной электростанцией. Целью проекта, расположенного в области Хульна, второй по величине области Бангладеш, является облегчение нагрузки на энергоснабжение в юго-западных регионах страны в рамках национальной стратегии Бангладеш по дальнейшему укреплению энергетической безопасности, играющей важную роль в стимулировании национальной экономики и расширении возможностей трудоустройства для местных жителей.

Недавно был достигнут значительный прогресс в строительстве после того, как компания Shanghai Electric объявила о завершении подъемных работ по газовой турбине № 1, что открывает путь к этапу установки ее основного оборудования. Об этом было объявлено после того, как строительные работы на объекте были приостановлены из-за многочисленных проблем, вызванных пандемией COVID-19 и засушливым сезоном, которые затрудняли поставку крупных строительных материалов. Столкнувшись с трудностями и вызовами, компания Shanghai Electric координировала свою деятельность со всеми командами, обеспечивая своевременность поставок, что значительно ускорило весь процесс.

Проект строительства фотоэлектрической электростанции в Якаи (Япония)

14 апреля фотоэлектрическая электростанция в Якаи (Япония) была успешно подключена к электросети при поддержке местных субподрядчиков и электроэнергетических компаний. Солнечная электростанция, первая в своем роде, разработанная компанией Shanghai Electric в этой стране, в настоящее время работает на полной мощности для обеспечения местных домохозяйств и предприятий возобновляемой энергией мощностью более 20 мегаватт.

Своевременное завершение проекта стало результатом совместных усилий команд Shanghai Electric и ее партнеров по смягчению последствий седьмой волны пандемии COVID-19 в Японии и землетрясения магнитудой 7,3 в Фукусиме 16 марта. Компания Shanghai Electric также координировала свою деятельность с местными органами власти и энергетическими компаниями, чтобы электростанция могла начать коммерческую эксплуатацию с опережением графика в соответствии с местными законами и нормативно-правовыми актами, что позволило бы ее владельцу обеспечить максимальную доходность проекта.

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SOURCE Shanghai Electric