SHEIN anuncia SHEIN X ROCK THE RUNWAY apresentando a coleção FW2021

O QUÊ: A marca internacional de comércio eletrônico on-line SHEIN, apresenta SHEIN X ROCK THE RUNWAY 2021, um emocionante evento híbrido especial que consiste em um show de música, misturado com danças coreografadas de forma inovadora em um desfile de moda nada tradicional. Como um destino único para os fashionistas, por meio deste evento de moda inesquecível, a SHEIN visa criar um destino único para a descoberta da música independente, de superestrelas globais, de coreógrafos e de entretenimento. O ROCK THE RUNWAY da SHEIN também ajudará a apoiar e a aumentar a conscientização e as doações para beneficiar a National Action Network , uma das principais organizações de direitos civis dos Estados Unidos com comitês em todo o país, e a Youth Emerging Stronger, que ajuda a construir um futuro brilhante para jovens adotivos e sem-teto. A SHEIN está doando 350 mil dólares para ambas as instituições de caridade.

O evento virtual incluirá cinco segmentos igualmente individuais, apresentando de forma única tendências de estilo para as coleções de outono-inverno de 2021 da SHEIN, ao mesmo tempo que contará com apresentações dinâmicas de convidados famosos da música. Em comemoração ao Desafio SHEIN X (cuja final foi ao ar em 12 de setembro de 2021 pelo YouTube), o programa também apresentará os cinco designs finalistas durante o Segmento SHEIN X.

Apresentações musicais em destaque Saweetie The Chainsmokers Darren Criss Thuy Willie Gomez Riley Clemmons Blu DeTiger

Coreógrafos em destaque RETRO REVIVAL: WILLIE GOMEZ COREÓGRAFOS ASSISTENTES: COREÓGRAFO - CALVIT HODGE ANTHONY KIN COREÓGRAFA ASSISTENTE: SARA BIVENS WHITNEY BEZZANT

EMERI KIN EASY CHIC: RILEY CLEMMONS JASON PETERS COREÓGRAFO - ALEX CHUNG JAMES HERRON COREÓGRAFA ASSISTENTE: JASMINE MASON SAM MCWILLIAMS



SKI PARTY: SAWEETIE LA ROLLERS GIRLS COREÓGRAFA: BRYA WOODS COREÓGRAFA: CRYSTAL ALYSIA COREÓGRAFO ASSISTENTE: CHAINSMOKERS AAHKILAH CORNELIUS COREÓGRAFO - TAYLOR THOMAS



SHEIN X: BLU DE TIGER CITY SLEEK x 2: DARREN CRISS COREÓGRAFOS - TABITHA E COREÓGRAFO - ALEX CHUNG NAPOLEON DUMO "NAPPYTABS" COREÓGRAFOS ASSISTENTES:

JASMINE MASON, JOE TULIAO

DATA E HORÁRIO: 26 de setembro de 2021 às 14h (horário da costa leste dos EUA)

LOCAL: Aplicativo gratuito da SHEIN e canais oficiais da SHEIN no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook

Sobre a SHEIN:

Fundada em 2008, a SHEIN é uma varejista eletrônica de moda rápida com uma rede global que abrange 220 países e regiões. Na SHEIN, valorizamos não nossas roupas, mas a variedade. É por isso que lançamos 500 novos itens de moda diariamente, oferecendo a nossas clientes uma variedade vibrante de roupas femininas de tendência, que podem misturar e combinar como quiserem. Fazemos isso porque acreditamos que as roupas que usamos refletem nossas personalidades e queremos empoderar as mulheres de hoje para que explorem e expressem sua individualidade. Com vasta variedade que oferecemos, nossas clientes podem criar o visual perfeito que reflete sua individualidade. Resumindo, nós ajudamos você a criar você. Para saber mais sobre a SHEIN, siga-nos em shein.com, instagram.com/sheinofficial and youtube.com/shein.

Sobre a Youth Emerging Stronger (YES):

Desde 1985, a Youth Emerging Stronger (YES) tem auxiliado jovens desabrigados, com idades entre 12 e 24 anos, garantindo que tenham as habilidades e as mentalidades comportamentais para realizar suas paixões e sonhos nas áreas de educação, emprego e moradia segura e estável, ao mesmo tempo que oferece terapia de saúde mental contínua. A YES os capacita a lutar contra as desigualdades sistêmicas que impuseram desafios desproporcionais a suas famílias e lhes oferece a capacidade de crescer e se tornar membros autossuficientes da comunidade. Para saber mais sobre a YES, acesse www.YouthEmergingStronger.Org.

