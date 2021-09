SHEIN annonce l'événement SHEIN X ROCK THE RUNWAY, mettant en vedette sa collection automne-hiver 2021

QUOI : La marque internationale de commerce en ligne SHEIN présente SHEIN X ROCK THE RUNWAY 2021, un formidable événement hybride spécial qui combine un concert et des danses chorégraphiées novatrices à un défilé de mode qui est tous sauf traditionnel. SHEIN, un guichet unique pour les passionnés de la mode, vise à créer une ressource centralisée favorisant la découverte de musique indépendante, de superstars internationales, de chorégraphes et du divertissement grâce à cet événement mode inoubliable. SHEIN ROCK THE RUNWAY contribuera également à soutenir et à faire connaître le National Action Network, qui est l'un des principaux organismes de défense des droits civils de la nation et compte des sections partout aux États-Unis, et pour Youth Emerging Stronger, une initiative visant à bâtir un avenir meilleur pour les jeunes sans-abri. L'événement aidera également à recueillir des dons pour ces organismes. SHEIN a fait un don de 350 000 $ aux deux organismes de bienfaisance.

L'événement virtuel comprendra cinq segments distincts mettant en valeur de façon unique les tendances stylisées des collections automne-hiver 2021 de SHEIN, tout en présentant des performances musicales dynamiques d'artistes célèbres. Pour célébrer le défi SHEIN X (dont le dernier épisode a été diffusé le 12 septembre 2021 sur YouTube), l'émission présentera également les cinq designs finalistes au cours du segment consacré au défi SHEIN X.

Performances musicales Saweetie The Chainsmokers Darren Criss Thuy Willie Gomez Riley Clemmons Blu DeTiger

Chorégraphes en vedette RETRO REVIVAL : WILLIE GOMEZ ASSISTANTS-CHORÉGRAPHES : CHORÉGRAPHES - CALVIT HODGE ANTHONY KIN ASSISTANTS-CHORÉGRAPHES : SARA BIVENS WHITNEY BEZZANT

EMERI KIN EASY CHIC : RILEY CLEMMONS JASON PETERS CHORÉGRAPHE - ALEX CHUNG JAMES HERRON ASSISTANTS-CHORÉGRAPHES : JASMINE MASON SAM MCWILLIAMS



SKI PARTY : SAWEETIE LA ROLLERS GIRLS CHORÉGRAPHE : BRYA WOODS CHORÉGRAPHE : CRYSTAL ALYSIA ASSISTANTS-CHORÉGRAPHES : THE CHAINSMOKERS AAHKILAH CORNELIUS CHORÉGRAPHE - TAYLOR THOMAS



SHEIN X : BLU DE TIGER CITY SLEEK x 2 : DARREN CRISS CHORÉGRAPHES - TABITHA ET CHORÉGRAPHE - ALEX CHUNG NAPOLEON DUMO « NAPPYTABS » ASSISTANTS-CHORÉGRAPHES :

JASMINE MASON, JOE TULIAO

QUAND : 26 septembre 2021, à 14 h (HNP)

OÙ : Application gratuite de SHEIN, ainsi que sur les pages officielles de SHEIN sur YouTube, Twitter, Instagram et Facebook

À propos de SHEIN

Fondé en 2008, SHEIN est un détaillant électronique de fast-fashion avec un réseau mondial qui s'étend sur 220 pays et régions. Chez SHEIN, nous mettons l'accent non pas sur nos vêtements mais sur le choix. C'est pourquoi nous proposons 1 000 nouveaux articles de mode par jour, en gâtant nos clientes avec une sélection vertigineuse de vêtements féminins tendance qu'elles peuvent mélanger et assortir à leur guise. Nous procédons ainsi parce que nous croyons que les vêtements que nous portons reflètent notre personnalité et que nous voulons permettre aux femmes d'aujourd'hui d'explorer et d'exprimer leur individualité. Grâce à l'abondance de choix que nous proposons, nos clientes peuvent créer le look parfait qui reflète leur individualité. En termes simples, nous vous aidons à être vous-même. Pour en savoir plus sur SHEIN, suivez-nous sur shein.com, instagram.com/sheinofficial et youtube.com/shein.

À propos de Youth Emerging Stronger (YES)

Depuis 1985, Youth Emerging Stronger (YES) aide les jeunes sans domicile fixe âgés de 12 à 24 ans, en veillant à ce qu'ils possèdent les compétences nécessaires et soient dans le bon état d'esprit pour réaliser leurs rêves en termes d'éducation, d'emploi et de logement sûrs et stable, tout en offrant des thérapies continues en santé mentale. YES donne les moyens aux jeunes de lutter contre les inégalités systémiques qui ont imposé des défis démesurés à leur famille, et leur fournit la capacité de grandir et de devenir des membres autonomes de la collectivité. Pour en savoir plus sur YES, visitez www.YouthEmergingStronger.Org.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1629035/shein.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1629036/shein1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1590321/Shein_Logo.jpg

