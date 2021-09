SHEIN ogłasza wydarzenie SHEIN X ROCK THE RUNWAY z pokazem kolekcji jesień/zima 2021

CO: międzynarodowa marka e-commerce, SHEIN przedstawia SHEIN X ROCK THE RUNWAY 2021 - ekscytujące hybrydowe wydarzenie specjalne, które jest po części koncertem, połączonym z innowacyjnymi choreografiami tanecznymi wplecionymi w nietuzinkowy pokaz mody. Celem SHEIN, będącego miejscem, w którym osoby podążające za modą znajdą wszystko, czego potrzebują, jest stworzenie przestrzeni dla odkrywania muzyki indie, międzynarodowych gwiazd, choreografów i rozrywki dzięki niezapomnianej imprezie modowej. Dzięki ROCK THE RUNWAY wspieramy, podnosimy świadomość i zbieramy fundusze na National Action Network, jedną z czołowych organizacji działających na rzecz praw człowieka w kraju, z oddziałami we wszystkich zakątkach Stanów Zjednoczonych i Youth Emerging Stronger, organizację zaangażowaną w budowę świetlanej przyszłości dla młodzieży objętej pieczą zastępczą lub w kryzysie bezdomności. SHEIN przekazuje kwotę 350000 USD na rzecz obydwu organizacji.

To wirtualne wydarzenie obejmuje 5 odrębnych segmentów, w sposób niepowtarzalny przedstawiając stylowe trendy kolekcji jesień/zima 2021 SHEIN, co uświetnione zostanie dynamicznymi występami uznanych gości muzycznych. W ramach podsumowania cyklu SHEIN X Challenge (którego finał odbył się 12 września 2021 r. za pośrednictwem portalu YouTube), 5 finalistów tego wyzwania przedstawi swoje projekty podczas części SHEIN X.

Koncerty Saweetie The Chainsmokers Darren Criss Thuy Willie Gomez Riley Clemmons Blu DeTiger

Choreografowie RETRO REVIVAL : WILLIE GOMEZ ASYSTENCI CHOREOGRAFA CHOREOGRAF - CALVIT HODGE ANTHONY KIN ASYSTENT CHOREOGRAFA : SARA BIVENS WHITNEY BEZZANT

EMERI KIN EASY CHIC : RILEY CLEMMONS JASON PETERS CHOREOGRAF - ALEX CHUNG JAMES HERRON ASYSTENT CHOREOGRAFA : JASMINE MASON SAM MCWILLIAMS



SKI PARTY : SAWEETIE LA ROLLERS GIRLS CHOREOGRAF : BRYA WOODS CHOREOGRAF : CRYSTAL ALYSIA ASYSTENT CHOREOGRAFA : THE CHAINSMOKERS AAHKILAH CORNELIUS CHOREOGRAF - TAYLOR THOMAS



SHEIN X : BLU DE TIGER CITY SLEEK x 2 : DARREN CRISS CHOREOGRAFIA - TABITHA ET CHOREOGRAF - ALEX CHUNG NAPOLEON DUMO « NAPPYTABS » ASYSTENCI CHOREOGRAFA :

JASMINE MASON, JOE TULIAO

KIEDY: 26 września 2021 r., godz. 14:00 PST

GDZIE: bezpłatna aplikacja SHEIN jak również oficjalne strony SHEIN na portalach YouTube, Twitter, Instagram i Facebook

SHEIN

Założony w 2008 r., SHEIN jest odzieżowym sklepem internetowym fast-fashion z globalną siecią obejmującą 220 krajów i regionów. W SHEIN kładziemy nacisk nie na samą odzież, ale na wybór. Dlatego wprowadzamy codziennie 1000 nowych produktów, rozpieszczając nasze klientki zawrotnym wyborem modnej odzieży damskiej, którą mogą dowolnie ze sobą łączyć. Wierzymy, że ubrania, które nosimy odzwierciedlają naszą osobowość i chcemy dać dzisiejszym kobietom możliwość poszukiwania swojej indywidualności i jej wyrażania. Przy szerokim wyborze produktów, który zapewniamy, klientki mogą dopracować do perfekcji swój wizerunek, który odzwierciedla ich indywidualność. Innymi słowy, pomagamy ci stworzyć siebie. Więcej informacji na temat SHEIN znajduje się na stronie https://shein.com, instagram.com/sheinofficial i youtube.com/shein.

YOUTH EMERGING STRONGER (YES)

Od 1985 roku organizacja Youth Emerging Stronger (YES) prowadzi działania na rzecz młodzieży w wieku 12-24 lat pozbawionej domu rodzinnego, poprzez zapewnianie, że nabędą oni umiejętności i nastawienie pozwalające na realizację ich pasji i marzeń w obszarze edukacji, zatrudnienia oraz bezpiecznego i stabilnego miejsca zamieszkania, równocześnie zapewniając stałą pomoc psychologiczną. YES dodaje im siły do walki z systemowymi nierównościami, które narzuciły na ich rodziny nieproporcjonalne wyzwania i zapewnia im możliwość rozwoju i stania się samowystarczalnymi członkami społeczności. Szczegółowe informacje na temat organizacji YES znajdują się na stronie www.YouthEmergingStronger.Org .

