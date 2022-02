SHEIN ESTREIA DESFILE VIRTUAL PRIMAVERA/VERÃO 2022 #SHEINFORALL

Celebrando a diversidade por meio da moda - com transmissão para o mundo todo em 20/2 às 13h (horário do Pacífico)

LOS ANGELES, 21 de fevereiro de 2022 /PRNewswire/ -- A varejista global de moda e estilo de vida SHEIN realizará seu Desfile Virtual Primavera/Verão 2022 #SHEINforall. O programa transmitido ao vivo contará com modelos do mundo todo, que apresentarão os estilos e tendências de moda mais populares da estação.

O evento virtual utiliza tecnologia de tela ecológica para dar vida a essa passarela de última geração. O conceito por trás do desfile é celebrar a inclusão e diversidade do corpo–#SHEINforall. O desfile fará sua estreia no domingo, 20 de fevereiro, às 13h (horário do Pacífico) pelo aplicativo gratuito da SHEIN, bem como nos canais oficiais da SHEIN no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook.

O DESFILE APRESENTARÁ CINCO TEMAS DA COLEÇÃO PRIMAVERA/VERÃO 2022 DA SHEIN:

Os Vilões: Os Quebradores de Regras: Roupas incríveis para a pessoa que gosta de tudo em primeira mão. Para a mulher ousada que sabe o que quer. Descolados e jovens, esses looks rompem fronteiras ao mesmo tempo que exploram a nostalgia dos anos 2000. As tendências vêm e vão, mas o alternativo é para sempre.



O Modelo de Folga: A Musa Moderna: Looks que saem das passarelas e invadem a vida cotidiana. Esses looks são para a garota em movimento que não quer sacrificar o estilo pelo conforto quando se pode ter ambos. Tesouros elegantes e atemporais feitos para as amantes do luxo. Feitos para mulheres de classe que gostam de estar no auge das tendências da moda



Os Amantes da Moda Urbana: MARCAS APRESENTADAS: Irreverência e meiguice se unem para formar um estilo que incorpora roupas urbanas com pop moderno. Para a garota que quer ser vista, ou fazer parte da cena. SHEIN SXY I SHEIN SXY CURVE I GLOMODE I DAZY I Y2K

NOVO. AGORA. PARA TODOS.

Sobre a SHEIN:

Fundada em 2012, a SHEIN é uma varejista on-line líder global com operações em Guangzhou, Singapura e Los Angeles, além de outros mercados importantes. A SHEIN atinge consumidores em mais de 150 países e regiões do mundo. Damos prioridade à variedade, oferecendo mais de seis mil novos produtos de moda, beleza e estilo de vida diariamente, com mais de 600 mil itens disponíveis. Nossa missão é ajudar as pessoas a expressar sua individualidade, disponibilizando as últimas tendências de forma acessível e econômica. Para saber mais sobre a SHEIN, siga-nos em shein.com e instagram.com/sheinofficial .

Contato para a imprensa:

Amanda MacNei

SHEIN - Gerente de RP

Amanda @sheingroup.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1714489/Shein_Logo.jpg

FONTE SHEIN

SOURCE SHEIN